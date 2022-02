Rashida Jones: cinco producciones en Netflix, Amazon, Disney+ y HBO Max para ver en su cumpleaños

Este viernes 25 de febrero cumple 46 años la actriz Rashida Jones.

La intérprete estadounidense, hija del productor Quincy Jones y la actriz Peggy Lipton, comenzó su carrera en la década del 2000 apareciendo en diversas series y películas.

Entre las producciones televisivas que ha participado, destacan sus roles en The Office, Parks and Recreation y Angie Tribeca.

En la gran pantalla en tanto, apareció en cintas como The Social Network, I Love You Man y On the Rocks. También escribió y protagonizó la comedia Celeste & Jesse Forever.

Próximamente, será parte del elenco de dos series: el drama Wool en donde estará acompañada de Rebecca Ferguson, Tim Robbins y David Oyelowo. También estará en una comedia llamada Sunny

En el día de su cumpleaños, te dejamos 5 producciones de la actriz que puedes ver en Netflix, Amazon, Disney+ y HBO Max

Cinco producciones de Rashida Jones

The Office (Amazon - HBO Max)

La actriz fue parte en la tercera temporada a la exitosa y aplaudida comedia sobre los trabajadores de Dunder Mifflin y su particular jefe: Michael Scott. Allí interpretó a Karen Filippelli.

¡Te atrapé! (HBO Max)

Un pequeño grupo de antiguos compañeros de clases organizan un juego desde que estaban en el colegio, el cual requiere que algunos viajen por todo el país durante un mes. Con Jeremy Renner, Ed Helms y Jon Hamm.

#blackAF (Netflix)

Kenya Barris y su familia gestionan las relaciones, la raza y la cultura al tiempo que se adoptan a su nueva prosperidad en esta serie de comedia con Kenya Barris y Rashida Jones.

Zoe (Amazon)

Zoe (Léa Seydoux) y Cole (Ewan McGregor) trabajan en el centro de investigación responsable del desarrollo de una prueba computarizada que puede determinar la probabilidad de una asociación exitosa entre dos individuos, ya que los androides fueron diseñados como socios ideales. Es en este entorno tecnológico que un romance entre los dos comienza a florecer pero se ve amenazado por un accidente repentino.

The Muppets (Disney+)

Walter, fanático de Los Muppets, y sus amigos descubren un complot para destruir el teatro de los Muppets. Reunirán a Kermit y sus amigos para realizar un maratón televisivo y salvar el recinto. Con Jason Segel, Amy Adams, Chris Cooper y Rashida Jones.