“Ya estoy cansado de que me quieran juntar con El Flaco”: Mauricio Medina descartó completamente el regreso de Dinamita Show

Hace bastante tiempo que se habla de una reunión entre uno de los dúos humorísticos más reconocidos de nuestro país, “Dinamita Show”, con Mauricio Medina y Paul Vásquez, quienes hasta el día de hoy no habían hablado mucho de la posibilidad de volver al escenario.

Sin embargo, durante estas últimas horas, “El Indio” compartió algunas palabras sobre esto en su cuenta de Instagram.

“Me aburrí, ya estoy cansado de que me quieran juntar con “El Flaco”, amigos, familiares y público en general... ¡no nos volveremos juntar!”, exclamó.

Posterior, agregó los motivos por los cuales se niega rotundamente a un posible encuentro. “El Flaco acusó a mi mujer injustamente y no pidió ni disculpas todo él que me conoce bien sabe la verdad”.

“Yo tengo un presente distinto y ese presente se llama iglú, mi compañía y taller de comedia, estoy haciendo una película y ahora la maratón de comedia”, agregó.

Finalmente, enfatizó que “gracias por todo lo que me dieron y el cariño que me demuestran a diario, pero amigos no pretendo volver con “El Flaco”, muchas gracias”.

Recordemos que la dupla estuvo reunida hasta el 2016 y tuvieron gran éxito en el Festival de Viña del Mar en reiteradas ocasiones.