Faloon Larraguibel aclaró rumores sobre situación sentimental con jugador Jean Paul Pineda

Todo comenzó cuando Faloon Larraguibel publicó en su cuenta de Instagram la cajita de preguntas a sus seguidores, en donde le cuestionaron su relación con el futbolista Unión San Felipe, Jean Paul Pineda.

En primera instancia, la conductora de Zona Latina respondió esta interrogante: “¿Aún están con tu marido? No vi saludo para tu cumpleaños”.

A lo que la exchica “Yingo” contestó con un juego de palabras: “Quiéreme en voz baja, tan bajita que la gente piense que no somos nada. El amor mientras menos ruido hace, más tiende a durar”.

Por consiguiente, otro usuario de la red social le preguntó: “¿Por qué aparentas felicidad? Te sigo de años y realmente se nota cuando estás bien y cuando no”.

“No aparento nada, no tengo por qué hacerlo. La felicidad es de momentos y es obvio que me gusta mostrar más esos que los tristes o los malos. Y eso, creo yo, no es aparentar felicidad, sino que simplemente soy yo mostrando lo que me hace feliz a mí”, explicó finalmente.

Faloon Larraguibel | Fuente: Instagram/TiempoX