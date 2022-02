Películas que nos recuerdan que el amor no se trata de rogar ni de perseguir

Hollywood tiende a mostrarnos el lado más dulce del amor e incluso si se trata de lo imposible, hace ver el sufrimiento como lo más romántico del universo. Sin embargo, muchas veces nos hace creer que debemos aferrarnos a esas personas qiue no nos hacen bien sólo porque “está marcado en el destino” o porque el amor también es sufriemiento.

Estar enamorada de alguien que no te corresponde o que sólo te provoca más dudas que seguridad, es uno de los dolores más grandes. Tu mente sabe que no es ahí donde debes estar pero tu corazón, insiste en latir fuerte cuando estás con esa persona.

El miedo a la soledad a veces nos ciega y no nos permite salir de una relación que no nos conviene. Sin embargo, poner a las personas en un pedestal es peligroso porque nos hace creer que nunca seremos suficientes.

El amor no se persigue ni se ruega. No puedes obligar a nadie a quererte ni tampoco a quedarse a tu lado. Es momento de que aprendas que no tienes el control de los sentimientos del otro.

Si estás en medio de la confusión de un amor no correspondido o que te está haciendo sufrir, aquí te dejamos una lista de películas que dan un golpe de realidad necesario.

Fuimos canciones

Esta comedia romántica dirigida por Juana Macías es una adaptación de “Canciones y recuerdos”, de Elísabet Benavent. Se trata de una historia de amor y desamor “millennial” en estos tiempos donde nadie tiene tiempo para nada y todos se conforman con menos. La protagonista es Macarena (María Valverde), es una joven de 30 años que está atada a un mal empleo como asistente de una influencer y que no ha superado una ruptura. Es así como pierde el tiempo saliendo con hombres con los que nunca logra establecer un vínculo emocional. A pesar de todo, se esfuerza por vivir la vida al máximo y ser feliz.

Los problemas surgen cuando Leo, el amor y el error más grande de su vida que le rompió el corazón, vuelve a aparecer en su vida.

Las viejas heridas vuelven a abrirse y la protagonista debe enfrentar todas esas inseguridades que este hombre le dejó para definir lo que realmente quiere y merece.

500 Days of Summer

Protagonizada por Zooey Deschanel y Joseph Gordon, 500 Days of Summer es una de esas cintas que odias porque la protagonista hace sufrir al chico gentil pero a la vez sabes que todo tiene sentido.

Siempre ha habido algunos desacuerdos sobre la forma en que debería haberse desarrollado la historia de amor pero viendolo en perspectiva, es un recordatorio de que el amor no se persigue ni se obliga.

Una gran conversación que rodea esta historia de amor es que Tom en realidad no estaba enamorado de Summer sino a la idea de ella, así como el de tener que cumplir con las expectativas del amor romántico.

Once

Once es una película hermosa y desgarradora sobre dos personas que se enamoran, pero finalmente deciden no actuar según sus sentimientos. Es complicado pero al final, es algo que sucede todo el tiempo en la vida real. La relación nunca se materializa, pero su canción de amor durará para siempre. ¿Cómo puedes aprender de Once si estás en una situación condenada similar? Canaliza esa energía hacia otra cosa que amas: tu carrera, tus amigos, tus pasatiempos. Algo realmente maravilloso puede surgir de todo ese desamor.

Blue Valentine

Michelle Williams y Ryan Gosling nos sumergen en la amargura de un amor que se deteriora y que no puede ser como antes.

En la mayoría de las películas sobre una relación que se desmorona, hay un punto de inflexión sin embargo, aquí no hay nada que haya causado que determine qué fue lo que salió mal entre Cindy y Dean. Cuando hay más dudas que respuestas, entonces es mejor salir de ahí.