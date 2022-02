El cambio de Lisa Kudrow, la recordada Phoebe de “Friends”, que impresionó a sus fan

Los años no pasan en vano, sin embargo, algunas personas envejecen excelentemente bien. Este es el caso de Lisa Kudrow, quien interpretó a la peculiar Phoebe Buffay en la mítica serie “Friends”.

Lisa Kudrow se ganó el cariño del mundo al dar vida a unos de los personajes más interesantes del grupo de amigos de la aclamada serie americana. “Pheebs”, como le decían sus amigos, se robó el show en varias ocasiones durante el transcurso de las 10 temporadas.

Actualmente, la actriz tiene algunas arrugas en su rostro, al igual que el resto de protagonistas de “Friends”, y pese a tener 58 años, sigue viéndose fabulosa ya que conserva estupendamente bien su figura.

Luego de finalizar “Friends”, Lisa Kudrow, protagonizó otros proyectos que fueron alabados por la crítica, pero la sombra de Phoebe Buffay es muy grande, y aunque en un principio le llegó a molestar ser recordada únicamente por un solo papel, hace unos años admitió estar agradecida de ello.

Ya que no todos los actores tienen la oportunidad de decir que formaron parte de una serie tan icónica como lo es “Friends” y que sus interpretaciones sean recordadas y apreciadas a pesar de los años, “es un enorme halago”, admitió.

¿En qué otros proyectos ha trabajado Lisa Kudrow?

Cómo se mencionó en un principio, Lisa Kudrow, ha hecho trabajos que han sido muy bien recibidos por la crítica especializada, que la consideran cómo la mejor intérprete del grupo de protagonistas en “Friends”, en especial, después de protagonizar el film “Kabluey”, en el 2007.

En el 2005, Lisa Kudrow, protagonizó una serie de comedia llamada “The Comeback”, para HBO, que ofrece una mirada satírica, aunque cómica, de lo que sucede dentro la industria de la televisión. La serie solo tuvo una única temporada, pero en 2014, se realizó una segunda temporada.

En esa serie, de la que fue cocreadora, también ejerció el rol de escritora y productora ejecutiva. Otra serie que protagonizó, produjo y escribió fue “Web Therapy” en 2011, donde interpretó durante 4 temporadas a una psicóloga llamada Fiona Wallice que realiza sus consultas a través de videollamadas.

Ha participado en películas como “Easy A” (2010), “P. S. I Love You” (2007), “La chica del Tren” (2016) y “Long Shot” (2019), y muchas otras más. También ha aparecido en innumerables series y programas de televisión.

El año pasado participó en el especial que preparó la plataforma de streaming, HBO Max, sobre la serie “Friends”. Donde se reunió con sus otros compañeros de reparto, y algunos invitados especiales, para hablar de la serie y del impacto que tuvo en sus vidas y carrera profesional.

¿Qué trabajos recientes ha protagonizado Lisa Kudrow?

En unos de sus recientes trabajos para la televisión, a pesar de no ser un personaje que salga seguido en la serie, si ha tenido mucho peso en la trama; Lisa Kudrow interpreta a Maggie en la serie de Netflix, “Space Force”, que es protagonizada por Steve Carrell.

Maggie es la esposa del el general Mark Naird, personaje interpretado por Steve Carrell, quién se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 40 años. El motivo del por qué está encarcelada no ha aclarado todavía, pero se espera que en la segunda temporada se devele ese misterio.

Asimismo, tras el estreno de “And Just Like That”, secuela de la exitosa serie “Sexo en Nueva York”, Lisa Kudrow comentó en una entrevista que estuvo en conversaciones con Michael Patrick King, para realizar una tercera temporada de “The comeback”, aunque de momento no hay nada confirmado.

