Selena Gomez y el collar de 1 millón de dólares con el que dejó a todos con la boca abierta

Para todo fanático de la moda y el mundo de las celebridades, el primer trimestre de cada año es un momento especial. Con la llegada de la temporada de premios también se acercan las esperadas alfombras rojas donde, artistas de la talla de Selena Gomez hacen alarde de su increíble estilo y sorprenden a más de uno con su vestimenta.

A pesar de su juventud, la actriz y cantante, Selena Gomez lleva ya muchos años en la industria del entretenimiento estadounidense y a lo largo de ese tiempo ha demostrado ser una de las personas que menos teme aparecer frente a las cámaras para demostrar su gusto por la moda, la alta costura y los accesorios, ya sea en la calle o en eventos.

Selena Gomez sorprende a todos en la alfombra roja de los premios SAG con un imponente collar de 1 millón de dólares

Fue precisamente la actriz de “Only Murders in the Building” la que llamó la atención de las cámaras, los reporteros y las redes con su aparición en la alfombra roja de los premios del sindicato de actores de los Estados Unidos al llevar un look con inclinación a la vestimenta de la época dorada de Hollywood y un ostentoso collar.

Ya en otras ocasiones la nacida en Grand Prairie, Texas ha dado mucho de que hablar con sus apariciones en grandes eventos, una de ellas, de la cual la actriz ha aclarado que está muy avergonzada fue cuando se presentó demasiado bronceada a una MET Gala. Pero con su atuendo en los SAG parece haberles borrado la memoria a todos.

Luego de años de problemas de salud la actriz ha vuelto con todo a la industria y su vestido de terciopelo es la mejor demostración. La pieza de Oscar de la Renta se suma a otras colaboraciones que ha tenido con la firma. En está ocasión optó por un vestido con falda tubular y hermoso escote en corte circular.

Una de las características más destacadas de la pieza son sus mangas largas hasta la muñeca, las cuales cuentan con una estructura abombada en los hombros y brazos, lo cual le da un toque particularmente clásico y con mucha elegancia, elegancia que también se ve apoyada en el hermoso terciopelo negro del que se fabrica el vestido.

Por otro lado, el mismo cuenta con una particular abertura muy delgada bajo el pecho, la cual ayuda a dar figura a la falda de tubo y añade un gran contraste. Pero, lo que dejó a todos boquiabiertos fue su selección de joyería, la cual está encabezada por un collar tipo gargantilla de la marca Bulgari valorado en 1 millón de dólares.

La pieza cuenta con más de 200 diamantes y fue una de las más costosas vistas durante la alfombra roja. Por otro lado, la actriz optó por acompañarlo con un hermoso anillo en plateado y un bar de zarcillos de tipo arete en el mismo color. Los accesorios fueron elegidos por la prestigiosa estilista, Kate Young.

Selena Gomez vuelve a las alfombras rojas con su presencia en los premios SAG

Los premios del sindicato de actores de Estados Unidos es uno de los eventos más importantes de la temporada de premios por lo que, finalmente ver a la también cantante en una alfombra roja de esta magnitud confirma que pretende invertir todo su esfuerzo en su carrera.

Actualmente, Selena Gomez ha conseguido un enorme éxito con su participación en la comedia “Only murders in this building” de la mano de Steve Martin y Martin Short.

Te recomendamos en video