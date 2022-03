Britney Spears se desnuda bajo el sol en un sensual escape a la playa

Los amigos famosos de Britney Spears han elogiado sus últimas fotos de Instagram de ella rodando desnuda en una playa. Luciendo más libre que nunca, la princesa del pop publicó una serie de instantáneas de sus vacaciones con su prometido Sam Asghari.

La cantante de “Baby One More Time” se desvistió por completo para posar para las fotos y ocultar lo “penalizado” por Instagram con solo emojis de diamantes azules, cubriendo su modestia. Al comentar sobre la publicación, que ha recibido casi 2 millones de me gusta, la amiga Paris Hilton escribió: “¡Vivir!2 seguido de un emoji de ojos de corazón y cuatro emojis de llamas.

La supermodelo Bella Hadid se unió a los elogios para Britney, simplemente diciendo “Matadora”. La cantante brasileña Lia Clark intervino y escribió: “¡Eres libre, te lo mereces!”. Mientras que la actriz Rosie Okumura agregó un juego de palabras al eslogan de Britney ‘It’s Britney, bitch’, comentando: “¡ES BRITNEY BEACH!”.

Un escape cumpleañero y paradisíaco para Britney Spears y Sam Asghari

Otra instantánea publicada unas horas más tarde mostraba a Britney sosteniendo sus senos mientras posaba para la cámara con el océano de fondo. También publicó un video en topless, esta vez con diminutos fondos de bikini amarillos y rosados, mientras pateaba las piernas y se retorcía en la arena.

Britney agregó la canción de Chris Isaak ‘Baby Did A Bad Bad Thing’ al clip subido para sus 39 millones de seguidores de Instagram. Los fanáticos se apresuraron a comentar sobre las publicaciones sexys y una decía: “Vaya, lo hizo una y otra vez, y otra vez, y otra vez…”.

Las últimas subidas de Britney se producen un día después de que su entrenador personal y prometido actor, Sam, publicara un video de la pareja besándose en una piscina durante su escapada tropical. Subtituló la publicación: “Amor en la isla con la leona @britneyspears”. La amada pareja está de vacaciones celebrando el cumpleaños de Sam, como reveló Britney en otra publicación de video que muestra a él besando su mano mientras ella muestra su enorme anillo de compromiso de diamantes.