“Faltó una semana de ensayo”: el fuerte cruce entre Gianella Marengo y Karen Connolly en “Aquí se baila”

Un tenso momento protagonizaron la jurado Karen Connolly y la participante Gianella Marengo tras su presentación en el programa de este lunes de “Aquí se baila”.

La exPelotón y Calle 7 entre otros programas, recibió una dura critica de Connolly tras una presentación de “Cancán”.

“Una coreografía terriblemente ambiciosa y honestamente encuentro que no llegaron a la altura. Hubo problemas de memoría coreográfica, se olvidaron de lo que venía”, comenzó diciendo Connolly.

“Hubo problemas de precisión, ejecución y tiempo musical. Para mí faltó una semana de ensayo para poder hacer esta coreografía. El Cancán es terriblemente agotador”, agregó.

La respuesta de Marengo

Tras los dichos de la jurado, Marengo no se demoró en contestar de manera desafiante: “Por eso queremos poner más exigencia y hacer cosas más difíciles cada vez que avanza el programa”, lanzó.

De inmediato vino la contra respuesta de Connolly: “Sí señorita, pero tiene que ponerse exigente en hacerlo bien”.

Ahí fue cuando Marengo se molestó aún más y aseguró que “no he estado a la altura de ninguna pa’ atrás, no le he achuntado a ninguna, entonces, pero bueno. Tratamos de hacer algo para superarnos, poniendo nosotros más nivel y más exigencia, pero parece que vamos a tener que dar un pase atrás. En hacer cosas más simples”.

Connolly pidió la palabra, pero Marengo siguió con su argumento y señaló que “las cosas más simples resultan mejor, con nivel más bajo, quizás yo no estoy a la altura de estar haciendo cosas tan exigentes, maestra”.

“Me parece que sí, mi nota es un 2″, cerró de manera tajante Connolly.

Revisa el momento aquí.