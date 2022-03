Golpazo de Canal 13: Priscilla Vargas deja Mega tras 20 años y se suma a “Aquí somos todos”

En abril de 2020, Canal 13 puso en sus pantallas “Aquí somos todos”. Ahora el espacio realizado por la productora Cooking Media prepara el estreno de su temporada 2022, que será el lunes 14 de marzo y la cual tendrá a Priscilla Vargas como su conductora.

Luego de 20 años en Mega, específicamente siendo parte del departamento de prensa y en el último tiempo al mando del noticiario matutino, la periodista se integrará a las filas de Canal 13 y su primer proyecto en la estación será liderar en pantalla el tercer ciclo de “Aquí somos todos”.

Acerca de este nuevo escenario laboral, Vargas comenta que “para mí llegar a Canal 13 significa volver a mis inicios, porque Canal 13 fue la puerta que me permitió entrar a la televisión (hizo su práctica en la casa televisiva). Cuando yo estudié periodismo me inspiré en muchos reporteros que eran tremendos referentes en el periodismo nacional y también tuve el gusto de, apenas de salir de la universidad, trabajar con muchos de ellos. Luego me di la vuelta larga en Mega, en donde me dieron las herramientas necesarias para desarrollarme profesionalmente, y después de dos décadas vuelvo a Canal 13 para hacerme cargo de un programa que creo que tiene dos misiones. Una, informar y la segunda, ayudar. Y creo que más allá de informar para un periodista, concretar una ayuda es sumamente gratificante”.

A lo anterior, agrega que sumarse al 13 y a “Aquí somos todos” “es un tremendo desafío, tanto profesional como personal. Y creo que va a ser un trabajo increíble, que se va a ver diario con un resultado que la gente lo va a poder percibir y espero que de la mejor manera. Ojalá se logre cada uno de los desafíos que nos iremos planteando en el canal día a día porque sé que es un programa que a veces se propone cosas complejas, pero para eso nos hemos preparado tanto y el equipo al que llego no solamente tiene la experiencia, sino que las ganas y el corazón de aportar. Y sentir que uno es un aporte para la sociedad ya es demasiado valioso”.

En ese sentido, Priscilla destaca que “llego al ‘Aquí somos todos’ con los zapatos bien sucios después de reportear mucho en la calle y por todo Chile dispuesta a seguir recorriendo el país para llevar soluciones tan necesarias para la gente. Porque en el programa lo más importante son las personas”.

