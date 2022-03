“Lo que tengo en el banco lo he trabajado yo”: Georgina Rodríguez calla a quienes atribuyen su fortuna a Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez se ha convertido en toda una influencer al destacar como modelo de grandes marcas y ser toda una experta en moda.

Sin embargo, la prensa se ha encargado de atribuir su fama y fortuna a Cristiano Ronaldo, quien es su pareja.

La argentina aseguró durante una entrevista con Forbes que aunque la han tildado de manera despectiva como “la mujer de”, para ella no ha sido ningún inconveniente.

“A veces me llaman ‘mujer de’ de manera despectiva, pero a mí no me hace daño (…) Estoy encantada de ser la mujer de Cristiano Ronaldo, estoy completamente enamorada de él y por ello me siento afortunada”, dijo. — Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez le pone un alto a quienes desvaloran su trabajo

Aunque años atrás Rodríguez trabajaba como vendedora de una tienda Gucci en Madrid, ahora cuenta con una fortuna que ha conseguido gracias a su trabajo como modelo, influencer y ahora con su propio documenta en Netflix ‘Soy Georgina’.

“En cuanto a lo económico, me van a disculpar, pero de cuántos millones hay en mi cuenta bancaria prefiero no hablar. En el mundo capitalista en el que vivimos es una herramienta útil, yo siempre lo he valorado y sé lo que cuesta ganarlo. Sigo siendo igual de ahorradora ahora que cuando tenía mucho menos”, dijo sobre lo cautelosa que es con el dinero. — Georgina Rodríguez

Tras publicar parte de su vida en su documental muchos la han atacado asegurando que actualmente es reconocida por ser pareja de Cristiano y a él le debe su dinero.

Ante los comentarios despectivos, ella ha decidido callarlos y dejar claro que ha trabajado duro para conseguir su propio dinero.