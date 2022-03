Nueva participante llega al “Aquí se baila”: Bárbara Moscoso, exbailarina de JLo y Luis Fonsi

Este martes Canal 13 anunció que la llegada de una nueva participante al programa “Aquí se baila”: se trata de la destacada bailarina Bárbara Moscoso, quien regresa a Chile tras 10 años en Estados Unidos.

En 2007 integró el programa “Rojo”, y tres años después ganó “Fiebre de baile” acompañando a Rodrigo Díaz. Después de eso lanzó una destacada carrera internacional en Norteamérica.

Bárbara Moscoso.

Allá participó en reconocidos escenarios como los Latin Grammy, los Latin Billboards Awards y los American Music Awards. También en 2018 hizo un videoclip con Jennifer Lopez para la canción “Se acabó el amor”, filmado en estudios Universal. “La presencia de JLo es súper power, es una artista increíble, súper completa”, reveló la bailarina sobre la experiencia.

Además, ha recorrido el mundo con varios artistas de la talla de Daddy Yankee, Don Omar, Luis Fonsi, Maluma y Marc Anthony. “Me encanta hacer shows. He hecho dos giras con Maluma que me gustaron mucho. Me quedo con muchas experiencias porque me encanta conocer otras culturas. Donde la danza me llame para compartir con la gente, voy feliz”, apuntó.

Respecto al programa de Canal 13, Moscoso reveló que “creo que he trabajado con el 95% de la gente en este programa, incluyendo directores, productores, maquilladores, gente de vestuario. De los competidores y acompañantes he bailado por lo menos con 15″.

Moscoso participará en el programa junto al bailarín Matías Falcón. “Todos nos llevamos súper bien, no recuerdo haber presenciado una competencia tan sana. El apoyo es increíble, la vibra es súper positiva, nos apoyamos, calentamos, recomendamos cosas, nos damos tips para poder mejorar, nos sacamos fotos entre todos”, cerró.