Vasco Moulian y Manu González en picada contra Neme: “Es medio chupete fierro”

La aparición de José Antonio Neme en la conducción de Meganoticias fue comentada por los panelistas del programa de espectáculos “Zona Latina”, quienes desempolvaron y se refirieron a algunas feas actitudes que tendría el periodista detrás de cámara.

Ahí el que tomó la posta fue Vasco Moulian quien aseguró que Neme detrás de cámara “es medio chupete de fierro”.

Luego fue el turno de Manu González quien no tuvo filtros a la hora de “pelarlo”: “Yo trabajé con José Antonio Neme dos años. Como periodista no puedo negar que hace un buen trabajo, pero como persona no es buen compañero”, apuntó el español.

“A nosotros no nos daba ni los buenos días. Tiene un análisis de la vida muy particular”, lanzó el panelista de “Zona de Estrellas”.

Incluso, Manu recordó que una vez estaba hasta la coronilla con la actitud de Neme que decidió encararlo.

“Me acerco y le digo ‘oye, José Antonio, ¿tienes algún problema conmigo?”, reveló Manu, quien aseguró que Neme le contestó: “no, yo estoy en otra”, remató.