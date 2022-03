Zabaleta se confiesa ad portas a estreno de “Socios por el mundo”: “Yo debería ser gitano”

Luego de los buenos resultados que obtuvo “Socios de la parrilla”, ahora Canal 13 va este sábado con “Socios por el mundo”.

Este espacio tendrá a Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta fuera de Chile y en su viaje inicial para este proyecto mostrarán un periplo por países como Marruecos, España, Italia y Egipto.

“Yo hace mucho tiempo que quería hacer un programa como éste. Es que este proyecto es cumplir un sueño... une mis gustos profesionales y personales”, señala el actor y ahora animador sobre “Socios por el mundo”.

“A mí me gusta mucho viajar, me siento cómodo y es algo que me ha movido en mi vida, entonces llegar a hacer eso en un programa es algo espectacular y que siempre quise”, agrega a lo anterior el hombre al que por estos días también se le puede ver cada tarde en la retransmisión de la teleserie “Cerro Alegre”.

En ese sentido, destaca que “yo debería ser gitano. A mí me hace muy feliz no ir a un lugar por mucho tiempo, sino recorrer, sorprenderme con las ciudades, con las costumbres y con la gente. Además, inevitablemente cuando eres una persona pública te empiezas a encerrar, dejas de ir tanto a los lugares donde te gustaba ir y ya no sales tanto a la calle. A mí me gustaba hacer muchas cosas antes de ser conocido que las dejé de hacer, por lo que cuando viajo las hago: caminar, buscar lugarcitos, encontrarse con un chileno y saludarse… y todo eso lo vivimos ahora y forma parte de este programa”.

Jorge Zabaleta pone énfasis en que “aquí somos dos amigos de viaje y mostraremos todo lo que nos pasó y siempre con la picardía y humor nuestro”, añadiendo que “todo va a ser una sorpresa y nosotros esperamos que lo que nos sorprendió a nosotros sorprenda también al público”.