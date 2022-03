Aquí se Baila: el doloroso accidente que sufrió Kike Faúndez

Un doloroso accidente sufrió Kike Faúndez mientras ensayaba para Aquí se Baila, el programa de Canal 13.

Las imágenes fueron mostradas por Sergio Lagos luego de la presentación del participante, quien se lució con una rutina basada en la película La Máscara.

En el registro se ve a Faúndez como sufre una molestia al finalizar la performance durante el ensayo, quedándose en el suelo. Mientras que alguien de la producción le consulta si sufrió un golpe.

“Parte de lo que sucedió hoy en por mañana. Luego el señor Faúndez tuvo que ser desplazado a un centro asistencial. Afortunadamente está acá”, indicó el animador.

“Es un dolor que Kike arrastra hace unos días y en verdad, yo sabía que se arrastró y simplemente terminó la coreo y le dolió, nunca pensé que le pegó, señaló Melissa Briones, la bailarina que acompaña a Faúndez.

Por su parte, el participante señaló finalmente que “para ser sincero, no me gusta hablar de estas cosas, el público no tiene porque enterarse de esto. Está todo bien, es un dolor que tenemos todos los bailarines. Así que todo bien. Súper bien”.