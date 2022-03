Concursante vegano de MasterChef se retiró del programa: Le obligaron a cocinar carne

Un participante de la versión rumana de MasterChef decidió dejar la competición debido a que el jurado le exigió que cocinara carne.

Se trata de Alex Lenghel, modelo y personal trainer que hace más de tres años, dejó de consumir alimentos derivados de animales y que decidió poner sus principios por sobre la competencia.

En medio de una de las pruebas, los aspirantes tenían que cocinar con carne y cuando Lenghel pensó que le ofrecerían una opción distinta de ingredientes para su plato, se lo negaron.

“No tienes que comer la carne, solo cocinarla para los jueces. O cocinas o te vas a la casa”, le advirtieron.

Tras ello, el también modelo, renunció al programa y explicó que cocinar carne iba contra sus creencias. Cabe señalar que Lenghel quiso ingresar al programa para dar a conocer preparaciones veganas a un público mayor.

“El estilo de vida vegano que sigo ahora hizo que la cocina fuera parte de mi vida y no hay posibilidad de hacer ningún compromiso de volver a cocinar carne. No me arrepiento de nada”, añadió.