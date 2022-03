José Miguel Viñuela reveló feroz pataleta de su hija en un restaurant: “Ni te cuento la vergüenza”

Un incómodo momento vivió José Miguel Viñuela en un restaurante junto a su familia en el sur del país, luego que su hija Clara armara una “tremenda pataleta”.

El hecho ocurrió hace unas semanas cuando el animador y su familia pasaban unos días de descanso en la comuna de Villarrica.

Allí, según contó Viñuela en el live “Cocinando con la Nené” de Instagram, “llegamos a un restaurante bien bonito que estaba en una esquina, conseguimos mesa porque había que reservar y de repente a Clara le baja la pataleta al medio del restaurante”.

“Se tiró al suelo, se pone a gritar y la gente que estaba en las mesas hace como ‘callen a esa niñita’ y yo me tuve que parar al medio”, reconoció el comunicador quien reveló que no supo cómo actuar.

“Se tiraba al suelo… No sabía qué hacer, no te imaginas la vergüenza”, agregó.

Pero la historia no quedó ahí, porque tanto fue el show de la pequeña que “en un momento le dije a la Constanza ‘hazte cargo tú, a mí me da vergüenza, esta niña no es mi hija’”.

“Fue impresionante las pataletas que se mandaba y por otro lado decía, ‘ay que linda la Clarita’. Cuando es tierna, es como el blanco y el negro”, cerró.