Nueva participante anuncia importante noticia en su debut en Aquí se Baila

En el último capítulo de Aquí se Baila llegaron nuevos participantes, siendo una de ellas Bárbara Moscoso.

La bailarina señaló en su llegada al espacio que “vivo en Estados Unidos, en Los Ángeles California, y estoy feliz de estar aquí. Decidí entrar a esta competencia porque en noviembre vine a hacer un show con Luis Fonsi, mi familia estaba tan feliz que dije ‘si a ellos les gustaría verme en persona, en vivo, creo que a lo mejor mi país también’”.

Bárbara Moscoso ganó “Fiebre de baile” con Rodrigo Díaz y estuvo 10 años en Estados Unidos. 👇https://t.co/YMjgjl5Obq — Publimetro (@PublimetroChile) March 1, 2022

Al respecto, señaló que “cuando me fui de Chile estaba bailando de hecho con Jorge Alberti, él me recomendó para un coreógrafo de Puerto Rico, que es el actual coreógrafo de muchos artistas y de Luis Fonsi, y entonces me invitaron a pertenecer al ballet. Creo que la clave está en perseverancia, mucha clase y mucho training”.

Bárbara Moscoso (Captura Canal 13)

Moscoso reveló además que “esta competencia me pilla en un momento personal bien bonito. La verdad, me acabo de comprometer. Me pilla llena de amor, de mi novio, de mi familia y de mis amigos y espero que de todos ustedes”.

Sin embargo, la joven quedó de inmediato en zona de eliminación para el próximo capítulo.👇https://t.co/Kro2mO48W7 — Publimetro (@PublimetroChile) March 2, 2022

Por último, afirmó que “a mis nuevos compañeros les quiero decir que estoy feliz de estar aquí, que lo quiero pasar bien con ellos y que los quiero conocer”.