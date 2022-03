“Quedó la cag...”: Claudia Conserva revela que casi le quemó la casa al “Pollo” Valdivia

Claudia Conserva reveló en Milf que una vez casi le incendió la casa a su esposo, Juan Carlos “Pollo” Valdivia.

En el programa de TV+, afirmó que “casi le incendié la casa al Pollo, estábamos en su casa en Tunquén, una casa linda de madera. Fue una casa que él construyó cuando estuvimos separados”.

“La chimenea como que no calentaba mucho, y el Pollo dice que va a ir a comprar. Estaba con otros amigos, y empezamos a decir ‘que no calentaba esta cuestión’”, relató.

Tras esto, indicó que “empezamos a echar mucha leña al fuego, y seguimos conversando, en pijama, todos felices”.

“De repente, un amigo que tiene un olfato privilegiado, dice que había un olor raro, sube al segundo piso y estaba todo en llamas”, manifestó.

En ese punto, señaló que “abrió la puerta del dormitorio, y gritó que había un incendio”.

“En Tunquén, en esa época, no había agua para apagar el incendio, abríamos la llave y era un hilito, quedó la cagada”, expresó Conserva.

“Yo le grabo (señaló tomando el celular), porque el Pollo no estaba en la casa. ‘Pollo, se está quemando la casa, y no hay agua. Por favor vente’. Y no puse stop a la grabación, quedó por mucho rato, se escuchaban gritos”, apuntó.

La animadora afirmó finalmente que apagaron el incendio “a pura toalla y le tiramos mantas y frazadas”.

“Lo más loco es que llega el Pollo, yo llorando, y como que dice ‘no importa, se repara’, súper operado de los nervios”, remató Conserva.

Revisa el relato de Claudia Conserva