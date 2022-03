“Semana de muchas reuniones”: Maldonado dijo estar cerca de cumplir su deseo de volver a la TV

Patricia Maldonado entregó esta semana nuevos detalles respecto de su anhelado retorno a las pantallas de la televisión chilena.

La periodista deja Mega tras 20 años, para asumir la conducción de “Aquí somos todos” en Canal 13.👇https://t.co/pviPLKJ4LG — Publimetro (@PublimetroChile) March 2, 2022

Lo hizo en el habitual streaming “Las indomables” de su canal Youtube “La Maldo”, donde dio cuenta junto a la actriz Catalina Pulido del avance de las negociaciones que lleva con una canal nacional.

Creo que es el momento (...) me pasó lo mismo con ‘The Switch’. Luché cinco años para meter el ‘The Switch’, programa de los transformistas. Cinco años que me cerraron la puerta en la nariz (...) lo mismo me pasó con este, pero hoy día como que se me abrió una ventana. — Patricia Maldonado

El deseo de Maldonado

“Fui a Santiago por una reunión que tenía con una persona a la que le tengo un gran aprecio, un señor de televisión”, señaló Maldonado, quien se mostró bastante conforme con los avances en su acercamiento a la TV.

[ “Choca el auto conch…”: Paty Maldonado reveló que casi fue víctima de un portonazo ]

“Me ha tocado una semana de muchas reuniones, pero muy contenta, muy contenta (...) contenta porque siempre he pensado que cuando un ser humano, no importa la edad que tenga, no tiene proyectos, ya está muerto. Puede tener 20 años y si no tiene proyecto está muerto, no hay vida”, sentenció.

Vasco Moulian y el resto de panelistas de Zona de Estrellas dieron cuenta del rumor gracias a la información de un cercano al matrimonio que...👇https://t.co/1h8plVtSqe — Publimetro (@PublimetroChile) March 2, 2022

“Vivo llena de proyectos, vivo escribiendo, vivo haciendo cosas, inventando cosas (...) mañana tengo otra cosa que hacer y también es interesante lo que voy a hacer. Estoy muy contenta porque es un proyecto que tengo guardado hace mucho tiempo, es probable que a lo mejor, más adelante se concrete”, agregó la cantante, quien recordó lo que debió luchar en su momento con ejecutivos de Mega para darle vida al programa “The Swicht”, una idea que como la actual, espera tenga el mismo resultado del estelar de transformistas.

“Creo que es el momento, Cata (Pulido), porque me pasó lo mismo con ‘The Switch’. Luché cinco años para meter el ‘The Switch’, programa de los transformistas. Cinco años que me cerraron la puerta en la nariz (...) lo mismo me pasó con este, pero hoy día como que se me abrió una ventana y estoy muy contenta con eso”, finalizó.