Viuda de Bob Saget agradeció emocionada a los fans del actor

Casi dos meses han pasado desde la repentina muerte del actor de Full House, Bob Saget, quien no ha parado de recibir muestras de amor y cariño de sus amigos y seguidores.

Eso no pasó desapercibido para su esposa, Kelly Rizzo, quien quiso expresar su gratitud por tanto apoyo y solidaridad que ha recibido ella y su familia en estos momentos tan duros.

“Realmente solo quería tomarme un segundo para decirles a todos que no ha pasado desapercibido. He estado increíblemente agradecida y agradecida con todos ustedes por el amor y el apoyo”, dijo Rizzo. “He tenido personas que eran extraños que ahora se han convertido en amigos en Instagram”.

Compartiendo historias con los fans

Bob Saget y su esposa (Instagram @eattravelrock)

“Tantas personas han compartido sus historias conmigo sobre la pérdida por la que ha pasado. Han abierto su corazón. Es muy amable que hayan tratado de ayudarme compartiendo sus historias”, agregó la viuda de Bob Saget.

“Todo esto del duelo es algo que aprendí recientemente, mucha gente no entiende, realmente no te gusta hablar de eso, no es un tema muy divertido, pero es algo que, en un momento u otro, todos pasamos”, continuó. “Aunque todavía soy muy nueva en este mundo, siento que he tenido una especie de curso intensivo en él. Especialmente hacerlo muy públicamente, agrega un nivel completamente diferente que lo lleva a este lugar diferente”.

En medio de su luto y dolor, Rizzo dijo que “ha estado haciendo todo lo posible para tratar de interactuar con las personas y responder a los comentarios”, además de agradecer “por todo lo que han hecho para tratar de ayudarme en este momento increíblemente difícil”.

Mucho amor para Bob

Bob Saget junto a su esposa Kelly Rizzo (Instagram)

Rizzo destacó la “amabilidad” de la gente hacia ella, pero lo que más la ha tocado ha sido “ver cuánto amaban a Bob”.

“Esta efusión es algo que no creo que nadie haya visto nunca. Ver cuánto impacto tuvo en todos cambia la vida y es inconmensurable cuánto significa para todos nosotros, especialmente sé cuánto significaría para Bob”, dijo Rizzo muy emocionada. “Él pensó que era bastante querido, pero no creo que tuviera idea de que era hasta este punto, de la diferencia que realmente hizo”.

La bloguera de viajes se casó en 2018 con Saget, quien falleció el pasado 9 de enero en su habitación de hotel en Orlando, luego de sufrir múltiples fracturas de cráneo por un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza.