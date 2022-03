A Priscilla Vargas le cayó marzo: llegó su primer día en Canal 13 y se encontró con los tacos del horario “normal”

La partida de Mega hacia Canal 13 de Priscilla Vargas para asumir la conducción de “Aquí somos todos” fue una de las noticias más comentadas de la semana.

Y este jueves la periodista tuvo su primer día en la nueva casa televisiva, y en nuevo horarario.

En su cuenta de Instagram subió unas stories dando cuenta de los nervios y la nueva realidad.

“Hoy es mi primer día de clases, se siente como el primer día de colegio. Voy a Canal 13, vamos a empezar las grabaciones y estoy nerviosa, ojalá me vaya bien”, dijo.

Priscilla Vargas

Pero además constató su nueva realidad, ya que en Mega comenzaba mucho más temprano su jornada, a las 5.30 de la mañana, por lo que la conducción era más relajada, pero ahora: “mi primer taco, bienvenida al horario normal”.

Taco de Priscilla Vargas

La partida de Priscilla Vargas

En abril de 2020, Canal 13 puso en sus pantallas “Aquí somos todos”. Ahora el espacio realizado por la productora Cooking Media prepara el estreno de su temporada 2022, que será el lunes 14 de marzo y la cual tendrá a Priscilla Vargas como su conductora.

Acerca de este nuevo escenario laboral, Vargas comenta que “para mí llegar a Canal 13 significa volver a mis inicios, porque Canal 13 fue la puerta que me permitió entrar a la televisión (hizo su práctica en la casa televisiva). Cuando yo estudié periodismo me inspiré en muchos reporteros que eran tremendos referentes en el periodismo nacional y también tuve el gusto de, apenas de salir de la universidad, trabajar con muchos de ellos. Luego me di la vuelta larga en Mega, en donde me dieron las herramientas necesarias para desarrollarme profesionalmente, y después de dos décadas vuelvo a Canal 13 para hacerme cargo de un programa que creo que tiene dos misiones. Una, informar y la segunda, ayudar. Y creo que más allá de informar para un periodista, concretar una ayuda es sumamente gratificante”.