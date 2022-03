Camila Recabarren escribió petición en sus redes sociales: “Paz mundial”

Durante este último tiempo, Camila Recabarren se ha intentando alejar de la exposición mediática luego de su participación en “MasterChef Celebrity”, y al mismo tiempo, no ser tan activa en sus redes sociales. Sin embargo, hace algunas horas volvió para publicar emotivo mensaje.

Recordemos que hace algunas semanas confesó que: “Ya me cansé. Basta. Ya no quiero que sepan más de mí, ni de donde estoy, ni con quien estoy’. No necesito la aprobación de la gente, no necesito mostrarles donde estoy”.

Además, agregó que este break de las plataformas sociales tiene como objetivo proteger su intimidad.

Pero todo cambio este jueves, ya que la modelo reapareció en las redes y compartió algunas palabras en su cuenta de Instagram.

“Paz mundial” fue el primer mensaje escrito a través de sus historias.

Posteriormente agregó “+ amor para todos los corazones”.

Se cree que estos mensajes son para empatizar con la actual guerra que se está viviendo en Ucrania, tras la invasión de Rusia.

Camila Recabarren | Instagram