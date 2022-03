Conoce la serie que protagonizó el presidente de Ucrania y que podría llegar a Latinoamérica

La guerra que enfrenta Ucrania entre Rusia mantiene al mundo en vilo y la mira puesta en su presidente Volodymyr Zelensky.

Un escenario bélico que ha dejado a un lado las noticias sobre el COVID-19 y ha mostrado miles de rostros huyendo y muriendo por su país.

Zelensky se encuentra peleando al lado de su pueblo y muchas han recordado su pasado como actor, pues antes de dedicarse a la política resaltaba en las pantallas.

Incluso el mandatario ucraniano le tocó encabezar una serie en la que interpretó a un presidente.

¿De qué trata la serie del presidente ucraniano?

Aunque en un principio decidió estudiar Derecho en la Universidad Económica Nacional de Kiev tras adicionar para distintas producciones hizo a un lado la profesión para enfocarse a la actuación.

El hombre que actualmente se encuentra peleando una guerra participó en producciones de su país como Los tres mosqueteros de Alexandre Dumas, ¡La cena está servida! o Casamenteros, siendo en esta última incluso director.

Para el 2010 su ascenso era imparable en la industria del espectáculo destacando en distintas comedias románticas y también en el doblaje, pero su gran momento llegaría en el 2015 con ‘Servidor del pueblo’.

Se trata de una sátira política sobre un profesor de historia que se convierte en presidente de Ucrania.

Desde ese momento quedó enganchado con la historia de dirigente y decidió cambiar el timón de su carrera para ponerse al frente de su país.

Con 51 episodios transmitidos entre 2015 y 2019 el actor captó una gran cantidad de fanáticos por la manera en la que actuaba enfrentando los problemas sociales y políticos y aunque se trataba de la ficción lanzarse a la presidencia no fue un gran problema.

Tras la guerra entre Rusia y Ucrania la serie se ha ganado el interés de distintos países quienes han comprado los derechos para distribuirla en diferentes naciones.

El acuerdo cerrado por Channel 4 develó MBC estará a cargo de emitirla en el oriente medio, ANT 1 en Grecia y PRO TV en Rumania.

Por los momentos, Servant of the people no encontró un distribuidor en Latinoamérica, pero ante el gran interés que ha presentado la trama será muy probable que se pueda visualizar también de este lado del mundo.