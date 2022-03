Daniel Craig: siete películas en Amazon, Star+ y HBO Max para ver en su cumpleaños

Este miércoles 2 de marzo cumple 54 años Daniel Craig.

El intérprete británico comenzó su carrera a inicios de los ‘90 apareciendo principalmente en series.

Mientras que en la década del 2000 empezó su salto a la fama, tras participar en películas como Tomb Raider, Camino a la perdición y Munich.

En 2006 en tanto comenzó su aventura interpretando al agente 007 en Casino Royale, realizando el papel de James Bond además en otras cuatro cintas: Quantum of Solace, Skyfall, Spectre y No Time to Die.

Además, Craig ha sido parte de filmes como Knives Out, La estafa de Logan y La chica del dragón tatuado.

Próximamente repetirá su rol de Benoit Blanc en Knives Out 2, en donde compartirá pantalla con Ethan Hawke, Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista, Janelle Monáe y Kathryn Hahn.

En el día de su cumpleaños, te dejamos siete películas del actor tras el agente 007 para ver en Amazon, Star+ y HBO Max

Siete películas de Daniel Craig

La chica del dragón tatuado (Amazon - HBO Max)

Rooney Mara y Daniel Craig protagonizan esta adaptación de la aclamada novela policíaca de Stieg Larsson.

La estafa de Logan (HBO Max)

Tres hermanos se unen para realizar un robo durante una carrera de Nascar y repeler la maldición de su familia. Con Adam Driver, Channing Tatum y Daniel Craig.

Knives Out (Amazon)

Cuando el renombrado novelista criminal Harlan Thrombey es encontrado muerto en su finca, el inquisitivo detective Benoit Blanc resulta quedar misteriosamente a cargo de la investigación. Desde la disfuncional familia de Harlan hasta su dedicado personal, Blanc se enfrenta a una red de pistas falsas y mentiras egoístas para tratar de descubrir la verdad detrás de la muerte prematura de Harlan. Con Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Ana de Armas, Michael Shannon, LaKeith Stanfield, Katherine Langford y Don Johnson.

Las aventuras de Tintín (HBO Max)

Steven Spielberg presenta esta aventura basada en la clásica serie de cómics sobre el intrépido joven reportero Tintín y su fiel perro Milú. Cinta animada con Jamie Bell, Daniel Craig, Andy Serkis, Simon Pegg y Nick Frost.

La brújula dorada (HBO Max)

Historia de una niña de 12 años hará un largo viaje para intentar salvar a un amigo. En el se encuentra con todo tipo de extrañas criaturas, brujas y otros personajes en un universo paralelo. Con Nicole Kidman y Daniel Craig.

Camino a la perdición (Star+)

Un sicario se encuentra a sí mismo huyendo, mientras intenta salvar la vida de su hijo y busca vengarse de quienes le hicieron daño. Con Tom Hanks, Paul Newman y Jude Law.

One Life (Amazon)

Durante más de cinco millones de años, la vida en la Tierra ha evolucionado hasta convertirse en la increíble riqueza y variedad que vemos hoy. Este documental es una celebración de la vida y trae algunas de las historias más brillantes e imaginativas del reino animal a la pantalla grande. Narrado por Daniel Craig.