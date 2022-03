Director de Batman dice que cree que nunca trabajaría para Marvel Studios

The Batman sigue causando revuelo entre los críticos y fanáticos del género de superhéroes. Mientras aún se espera el estreno mundial, que es dentro de un dia, la nueva puesta en escena del Caballero de la Noche tiene a todos con altas espectativas.

Una de las grandes sorpresas es lo bien que, según los críticos, el director Matt Reeves ha llevado esta nueva historia de Bruce Wayne, interpretado por Robert Pattinson. Tan bien que ya le han empezado a salir pretendientes para seguir trabajando en el subgenero, aunque el asegura estar a gusto en la casa productora de la Liga de la Justicia.

Para una entrevista con Variety, Reeves reveló que no cree que vaya alguna vez a trabajar para Marvel: “Le tengo mucho respeto a Kevin Feige y los directores que han trabajado con Marvel. Pero, para ser honesto, no creo que me habriría paso por ahí”, confesó. “Tiene que haber un nivel de descubrimiento, donde yo tenga algo de libertad para encontrar mi camino”.

Cree que se perdería

Reeves, que tomó control del proyecto en 2017 luego de que Ben Affleck se apartara por completo del personaje y de Warner Bros., añadió que “si tengo que llegar a algo que ya está armado firmemente, creo que me perdería. Y no creo que ellos estarían satisfechos conmigo tampoco”.

Sin embargo, a pesar de estar renuente a conectar su Batman con otros filmes de DC, como Aquaman o The Flash, Reeves no descarta la posibilidad de trabajar en películas de alto presupuesto, siempre y cuando se le permita dejar su marca personal en su filme.

“La industria ha cambiado tanto, tan dramáticamente, que si vas a hacer una película que saldrá en los cines, ya no estás haciendo algo que no sea propiedad intelectual reconocible. Ahí es donde va la audiencia. No estoy diciendo que eso me hace feliz, pero, es lo que es”.