Dónde pueden verse las series de Marvel que salieron de Netflix

En 2013, cuando el Universo Cinematográfico Marvel aún estaba empezando a armarse, Netflix llegó a un acuerdo con Marvel Studios del cual surgieron algunas series ahora amadas por los fans. Lamentablemente, ese acuerdo llegó a su fin y ahora las seis producciones originales del gigante del streaming han migrado a otra plataforma.

Luego del acuerdo se lanzaron Daredevil y Jessica Jones, dos de los grandes éxitos tempranos de la plataforma de Netflix y series que, en definitiva, ayudaron al enorme éxito e impresionante crecimiento de la empresa de la N. Dichas series generaron tanta euforia entre los fans que acabaron por generar su propio universo.

El mini universo Netflix-Marvel se extendió a lo largo de 6 producciones, Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, Iron Fist y finalmente, The Defenders, el esperado crossover de los personajes. Lamentablemente, la crítica tuvo opiniones muy mixtas entre producciones, pero esto no afectó el éxito que tuvieron entre los fans de Marvel.

Con el gran crecimiento del MCU, sus personajes y propiedades se volvieron cada vez más exclusivas y el acuerdo entre la plataforma de streaming y el estudio se rompió en 2018, por lo que, se comenzaron a cancelar las series y muchas quedaron un tanto inconclusas, finalmente, el 28 de febrero fue el último día de disponibilidad de estas en Netflix.

A pesar de la finalización del acuerdo, Netflix se las ingenió para mantener los capítulos ya existentes dentro de su catálogo por unos años más, pero, con la llegada de Disney + esto también ha llegado a su fin. Por suerte para los seguidores de Marvel Studios, si bien las series han salido de Netflix, igual se podrán disfrutar en la plataforma de Disney.

Además de esto, los fans no deberán de esperar mucho pues, en las redes oficiales de Disney + ya se ha confirmado que las series llegarán a la plataforma el 16 de marzo. Algo que sí hay que resaltar es que, esa fecha se ha dado para los clientes de Canadá y Estados Unidos, mientras que, para otras zonas del mundo aún no se ha dado fecha.

De igual manera, conociendo a Marvel Studios y lo mucho que se preocupan por sus fans, podemos esperar que las 6 producciones originales de Netflix no tardarán mucho en llegar a Disney + Latinoamérica. Además, muchos fans tienen curiosidad de saber si el logo de Netflix igual aparecerá cuando se reproduzcan las series en la plataforma de Disney.

Lo que si se tienen por seguro es que los personajes nacidos en Netflix empezarán a tener más relevancia dentro del MCU, cosa que ha confirmado la aparición de Matt Murdock en “Spiderman: No Way Home” y la tan esperada revelación de Wilson Fisk durante el final de la serie “Hawkeye”, aún queda por verse si los demás Defenders aparecerán en el MCU.

Si bien se espera que los demás Defenders terminen formando parte de la actual dase del MCU, hay que tomar en cuenta que habrá otras producciones que traerán de vuelta personajes muy conocidos por los fanáticos, como la conocida como la primera familia de Marvel, Los Cuatro Fantásticos.

Por otro lado, un personaje que los fanáticos ya han visto y volverá para formar parte del MCU es Blade, el cazavampiros, conocido por su trilogía de películas en la década de los 2000, quien en esta ocasión será interpretado por el dos veces ganador del Oscar, Mahershala Ali.

