“Es salir del área de confort donde estaba”: doctora Herrera confirma su arribo al “Contigo en la mañana”

Fue hace unos días que Chilevisión informó de la incorporación de la doctora Carolina Herrera al equipo de profesionales que trabajan en el programa “Contigo en la mañana” de la señal privada. Y este jueves, fue la propia profesional de la salud quien entregó sus primeras impresiones respecto de este cambio de aires, al dejar su anterior casa televisiva, en Canal 13, para probar suerte en el espacio que lidera el rating entre los matinales de la TV chilena.

Es salir un poco del área de confort en la que estaba en Canal 13. Había estado en un lugar muy acogedor y cómodo durante este tiempo, y mi sensación es que de repente, cuando estás mucho rato en una misma posición, también quieres probar frentes de trabajo distintos. — Carolina Herrera

Herrera reconoce que este nuevo paso era el apropiado, considerando que por estos días vive de muchos cambios producto de su cambio de casa y de la pérdida, a fines del año pasado, de su madre.

El nuevo desafío de Carolina Herrera

“Siento que este es un momento de cambios totales en mi vida. El año pasado perdí a mi madre, entonces hay que acomodarse a veces a los tiempos. Mis hijos ya se fueron de la casa, así que no había nada que me detuviera a cumplir este viejo anhelo que era salir de Santiago y tener una vida más reposada”, explicó la doctora en entrevista con el portal pagina7.cl.

Estelar de Canal 13 confirmó la ausencia de Valentina Roth y en tiempo real sumó a otro concursante, quien deberá fuera...👇https://t.co/E9zmu70tux — Publimetro (@PublimetroChile) March 3, 2022

El cambio, reconoce Herrera, aparte de llegar en el momento ideal, obedece a sus proyecciones laborales, que a estas alturas de la vida quiere conciliar con las personales. “No solo me cambio de canal, sino que también me cambio de casa. Me voy a vivir a Machalí y trabajaré en Rancagua”, dice.

[ El intrigante mensaje que Marcianeke publicó en su cuenta de Instagram ]

“Es salir un poco del área de confort en la que estaba en Canal 13. Había estado en un lugar muy acogedor y cómodo durante este tiempo, y mi sensación es que de repente, cuando estás mucho rato en una misma posición, también quieres probar frentes de trabajo distintos”, señaló Herrera, quien reconoció haberse aproximado a CHV gracias a la gestión del productor general de “Contigo en la mañana”, Marcelo Urrejola.

Su labor en el espacio conducido por Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez no sólo será el de comentar respecto de la pandemia de covid-19, sino que involucrará otras afecciones de alto impacto para la salud pública del país.

“Dicen que había un estacionamiento en Canal 13 listo para ti”, señaló bromeando Neme a Bolocco👇https://t.co/4KNCre32UR — Publimetro (@PublimetroChile) March 3, 2022

“Mi rol en el matinal será de panelista médica, más que de covid-19. Estoy convencida que el virus, en algún momento, va a pasar y que será -espero- parte de nuestra historia (...) puedo ser un aporte convenciendo a las personas con argumentos científicos, sólidos y con palabras simples, para que todos entiendan. Esa es mi expectativa”, finalizó.