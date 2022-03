José Luis Repenning revela detalles de su estado de salud tras contagiarse de covid

José Luis Repenning confirmó que se encuentra contagiado de covid, motivo por el cual se ausentó de Meganoticias.

El periodista conversó con José Miguel Viñuela y Maria Vilches (La Nené), en donde dio a conocer detalles de los síntomas que ha presentado, indicando además que sus hijos también contrajeron el virus.

“Había una especie de resfrío que tenían mis niños que les duraba, pero no era un resfrío, era como un malestar que le duraba una tarde. No me alarmé, porque dije “si no tienen fiebre’, no era nada nada. Esto es para que la gente sepa, estaban mal de la guatita, decaídos, y al día sugerente se les pasaba”, expresó.

Tras esto, afirmó que tiene la variante Ómicron, agregando que “estuve un día y medio con fiebre, que sobre los 40 años se pone muy desagradable”.

Repenning señaló que él en tanto se ha sentido “un poco congestionado y con fiebre”, indicando que “estuve mal una noche y un día y medio, pero ahora me siento súper bien, me siento impeque”.

Por último, sobre cuándo regresará a Meganoticias, afirmó que “son siete días, el lunes vuelvo a mis labores. Pero voy a estar trabajando en la radio desde mañana desde mi casa”.

