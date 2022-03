José Miguel Viñuela criticó cobertura de guerra entre Ucrania y Rusia: “Toda la televisión se esté volcando a la desgracia”

José Miguel Viñuela demostró su descontento con la cobertura mediática que se le ha dado al conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde destacó que ahora la televisión solo da noticias negativas.

El comunicador dio a conocer su opinión mientras se encontraba en el programa de Instagram Live, “Desde mi cocina con la nené”.

“Yo entiendo que es importante la guerra, darle cobertura y todo pero ir a arriesgas reportes en Kiev, yo lo encuentro, perdónenme pero es demasiado”, expresó Viñuela.

Aunque esa no fue toda su reflexión, ya que también intentó empatizar con los diferentes periodistas en terreno que están en algunas zonas de peligro. “Debe ser motivador” sin embargo, “yo honestamente hoy, con mis cuatro cabros chicos no me arriesgaría”.

Por último, finalizó diciendo que “no entiendo cómo toda la televisión se esté volcando a la desgracia, hacia lo malo, la guerra, las matanzas y súmale la cosa regional caca con lo migrantes y lo que está ocurriendo en el norte. ¡¿Cómo no va a haber algo bueno?!”.