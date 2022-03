Niño quiso mandarle un saludo a Julio César y terminó contando triste historia: “Nos quieren echar de la casa”

Durante esta mañana, mientras Juan Pablo Queraltó se encontraba realizando un despacho en la comuna de Maipú, se acercó un menor a hablar con el comunicador, pero a medida que iba avanzando el diálogo se dio a conocer una triste historia: su familia está en situación de calle.

El momento en “Contigo en la mañana” comenzó con el niño acercándose al periodista para mandarle un saludo a uno de los animadores del espacio. “¿A quién va a saludar?”, le preguntó JP.

“A Julio César (Rodríguez)”, contestó el menor y agregó que “es mi favorito” del espacio mañanero.

“¿Qué te gusta de Julio?”, interrogó Queraltó.

“Que es divertido. Lo veo en la tele... y que nosotros estamos en situación de calle porque nos quieren echar de la casa”, confesó, lo que provocó un cambio en el tierno ambiente.

“¿Los quieren echar de la casa? ¿Y dónde está la mamá?”, se apuró en pregunta Juan Pablo Queraltó, quien posteriormente habló son los adultos del lugar.

“Estamos en la calle, por la pandemia no se quiso pagar más el arriendo. El niño no puede estudiar porque no me lo reciben si no puedo pagar la matrícula. Si no nos vamos, nos embargan todas las cosas”, explicó la abuela del pequeño.

“Desde que empezó la pandemia que no podemos pagar arriendo, pero ya estamos con desalojo”, añadió.

Posteriormente, la mujer expuso toda la situación: “Los hijos se hicieron cargo de la casa (que arriendan) y quieren vender. En cualquier momento nos echan a la calle, y por la deuda de luz y agua nos van a embargar todo lo que tenemos adentro”.

“Yo siempre veo el programa. Somos tres personas. Es un niño abandonado por la mamá y el papá, porque mi sobrina se metió en la droga. Entonces, si ella (su hermana) trabaja, nos mantienen a mí y al niño. Yo no puedo trabajar porque cuido al niño”, complementó el tío del menor.

“Mi hermana trabaja para poder mantener la casa y gana un sueldo mínimo, con eso tenemos para sobrevivir”.

Julio César realizó llamado al alcalde

Luego de escuchar el triste relato, JC Rodríguez le envió un mensaje al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic: “Le hacemos un llamado al alcalde, que siempre se ha mostrado abierto al tema. Porque la realidad de ellos, es la realidad de muchas familias”.

“Ahora venimos a la municipalidad a mostrar el documento; ya no llegó la orden de desalojo, tenemos diez días. El niño, en este momento está sin colegio por una deuda de 350 mil pesos”, continuó.

“La directora no lo aceptó en el colegio por la deuda”.

Monserrat Álvarez no dejó pasar este punto de la denuncia, y atinó a decir que: “Lo del niño es un derecho y él tiene el derecho a estudiar. La municipalidad tiene que acoger al niño en otro colegio. Él tiene un derecho a que se la haga un cupo”.

Finalmente, “Contigo en la mañana” hizo la promesa de seguir el caso del menor y su familia.

“Si no me atienden bien en la municipalidad hoy día, mañana voy a estar afuera del canal con el niño. Ahí voy a estar mañana, Julio César”, advirtió el tío del menor.