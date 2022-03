Rocío Marengo lanza furioso descargo a través de redes sociales

Un furioso descargo realizó Rocío Marengo a través de redes sociales.

En sus historias de Instagram, la modelo argentina compartió un polémico mensaje hacia una persona, a la cual no identificó.

“¡Vos! ¿Hablando de mí? ¿Hablando de gente que quiero?”, partió diciendo Marengo.

Tras esto, afirmó que “el ‘perfil bajo’ que no pierde oportunidad para salir en la prensa. No habla más porque no le ponen el mic”.

“La señora de los velorios encontró sucesora, Jajá cholula. Si querés que te conozcan un poco más, puedo contar tu comportamiento con los maridos de tus amigas”, remató.

De acuerdo a TN, pese a que Marengo no identificó a quien iba el mensaje, este sería para Karina Antoniali, la expareja de Eduardo Fort, quien es actualmente es novio de la modelo argentina.

