“Si hablamos de tener el agua cortada”: Valentina Roth sufrió inesperado percance en su hogar

Valentina Roth reveló en sus redes sociales el engorroso momento que sufrió ayer con una empresa de suministro eléctrico.

Lo hizo a través de variadas publicaciones en sus historias de Instagram donde dio cuenta del impasse que ayer la dejó a oscuras en medio del periodo de recuperación que lleva adelante para seguir en competencia en el estelar “Aquí se baila” de Canal 13.

“Siempre pago todas las cosas, como el arriendo y cuentas. El 1 de cada mes y ahora. ¿Qué? Estamos a 2 ¿Cierto? ¿3? y me cortaron la luz. Bueno, voy a pagarla”, contó la joven, quien luego dio cuenta del largo proceso que le llevó contactar a la empresa de suministro eléctrico que lo cortó el servicio.

Valentina Roth se quejó por el corte de luz que sufrió en su hogar. Fuente: Instagram.

“Listo, estamos (...) Todavía no me dan la luz y llamé. Estoy llamando a urgencias para que me den la luz porque hace tres horas no me la dan y me tienen así esperando (suena música). Primero, se escucha como el hoyo (la música) Enel. Cuatro minutos así (...) Me la van a dar mañana. ¡Cagué!”, fue el posterior reclamo que Roth realizó al darse cuenta que pese a haber pagado, su servicio no tenía donde llegar.

Al final, y ya resignada, la mediática le contó a sus seguidores que prefería no seguir reclamando en contra de la empresa, ya que “sería muy ahue (...) estar alegando con la cagada que está en el mundo y yo alegando porque no tengo luz”.

“Ya, pero igual me voy a acostar como en dos horas más. Pucha, pero cómo voy a alegar. Sería muy ahue (...) estar alegando con la cagada que está en el mundo y yo alegando porque no tengo luz. Ahí no ¡Por favor! Niñita. Bueno, si se me apaga el teléfono. ¿Dónde cargo el teléfono?”, se lamentó.

Con todo, la bailarina igual cerró sus historias contando que los técnicos de la empresa llegaron a su casa para confirmarle que su servicio sería repuesto en esta jornada.

“Bien, listo, no se demoraron nada, pero dijeron que me la iban a dar mañana. Llegaron los cabros, saludos. Uno era muy lindo. Solucionadísimo el tema de la luz”, afirmó la joven, quien cerró su reclamo troleándose a ella misma por el inesperado percance sufrido.

“Ahora, si hablamos de tener el agua cortada, prffff, llevo como ocho meses hueón, jajajá”.