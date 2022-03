Bruno Zaretti rompe en llanto tras recibir duras críticas por su plato en El Discípulo del Chef

Duras críticas recibió Bruno Zaretti por su preparación de atún en El Discípulo del Chef.

El bailarín, que fue finalmente el último eliminado en el programa de CHV, no convenció a los chefs con su plato.

El primero fue Ennio Carota, quien cuestionó el tiempo que utilizó Zaretti. “¿Qué hiciste en 75 minutos?”, le señaló.

“Mira, la presentación me parece que es un poco débil. Cuando hablamos ahí de hacer un puré de garbanzos, yo me imaginaba un poco baba ganush o un tahini, jugo de limón, ajo, aceite de sésamo, fuerza, sabor, una salsa para acompañar el atún. Le faltó algo y de hecho el plato es como, no es malo, pero lo encuentro de verdad, tímido, fome”, expresó el chef.

Posteriormente fue el turno de Karen Bejarano, quien ganó la competencia previa y quien concordó con las palabras de Carota. “Algo como que le falta, está un poquito tímido”, indicó.

Luego fue el momento de Sergi Arola, quien afirmó que el plato “no está malo, pero desde luego no es lo que yo espero de ti en estas instancias”.

Finalmente, llegó el turno de Carolina Bazán, la cual señaló a Zaretti que “me pasa que te conozco desde el día uno de este programa y te encuentro una persona muy entretenida, muy animada, muy divertida. Al plato le falta eso, le falta tu personalidad en plato. No te veo reflejado en este plato”.

Tras escuchar las críticas, el bailarín volvió a su mesa de trabajo donde rompió en llanto por los comentarios de los chefs.

“Concuerdo plenamente con los chefs, era una proteína fácil y claro me jugó en contra el tiempo, no preparé la salsa que era esencial dentro del plato. Me voy un poco frustrado”, concluyó.