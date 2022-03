“Fue una carcajada hacer este personaje”: Sigrid Alegría confirma fin de las grabaciones de Pobre Novio

Sigrid Alegría dio luces respecto del futuro desenlace de la teleserie de Mega, “Pobre Novio”, al anunciar en sus redes sociales que esta semana finalizaron las grabaciones del culebrón de la señal privada.

Con un video y una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz que le da vida al personaje de Betty Cruz en la novela informó a sus seguidores de las últimas escenas grabadas por el equipo de actores de la producción.

El adiós de Sigrid a Betty Cruz

“Pobre Novio. Teleserie que me rescató de la pandemia. Fue una carcajada hacer este personaje. Gracias por invitarme a jugar y por jugar conmigo. Aquí sólo la mitad del equipo. La otra mitad estaba grabando en otro lado y las personas organizadoras aún no bajaban de sus oficinas para despedirnos. Somos caleta”, señaló Alegría, quien en el video de su publicación mostró a parte del elenco con el cual grabó por última vez y entre los que se encontraban Carolina Arregui, Héctor Noguera, Francisca Walker y Claudio Arredondo, entre otros.

“La leyenda (...) y aquí la juventud, el orgullo; y aquí le tenemos el toque internacional, vio”, se escucha relatar a la actriz en su registro audiovisual, donde mostró a sus compañeras de reparto Arregui, Walker y Nathalie Vera.

También se dio espacio para compartir registro con otros colegas y su última vez con su personaje en la novela. Una gigantografía de Betty Cruz y que utilizó en el negocio ficticio que apareció en la teleserie.

“Ya, me voy con la Betty. Me la llevo, pero no me voy nah sola”, dijo la actriz, quien para cerrar su testimonio en la red social se despidió del set con Noguera y Arredondo.