Jason Momoa confirma que será el villano en Fast & Furious 10

Jason Momoa cambiará el agua por la velocidad, luego de confirmar su participación en una de las sagas más famosas de Hollywood.

El actor que interpretó a Aquaman estará en el elenco de Fast & Furious 10, junto con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Sung Kang y Charlize Theron.

“Sí, voy a hacer Fast 10″, confirmó Momoa a Entertainment Tonight. “Es divertido, podré hacer el papel de malo, cosa que no he hecho desde hace un tiempo”.

“Ahora voy a ser el chico malo, un chico malo muy extravagante”, agregó. “Ya sabes, con un poco de estilo”.

Gran adición a la franquicia

La adición de Jason Momoa al reparto cae como anillo al dedo, luego que Vin Diesel no lograra convencer a Dwayne Johnson de volver a la taquillera saga, que generó 726 millones de dólares a nivel mundial en su novena película, el año pasado.

La cuenta verificada de Instagram de la película (@thefastsaga) le dio la bienvenida al actor de Aquaman escribiendo: “La familia de Fast sigue creciendo”.

Momoa se unirá a un elenco que sumó en su última película a la rapera Cardi B, quien estará de regreso para interpretar a Leysa, papel que tuvo en Fast 9.

“Estamos muy emocionados de hacer evolucionar su personaje y expandirlo hasta el final”, dijo Diesel sobre Cardi B. “Llegó justo a tiempo. Llegó en Fast 9 justo a tiempo”.

Sin “La Roca”

Dwayne Johnson será la gran baja de la franquicia en esta película, pese a la súplica pública que hizo Vin Diesel en Instagram para tratar de convencerlo de interpretar a Hobbs una vez más.

“Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas con tu destino”, escribió Diesel en una publicación que no agradó mucho a The Rock.

“Quedé muy sorprendido con la reciente publicación de Vin”, dijo Johnson a CNN en diciembre. “El pasado junio, cuando Vin y yo nos conectamos, no a través de las redes sociales, le dije directamente, y de forma privada, que no regresaría a la franquicia”.

“Fui firme, pero cordial con mis palabras, y le dije que siempre apoyaría al elenco y siempre apoyaría el éxito de la franquicia, pero que no había ninguna posibilidad de que regresara”, agregó. “También hablé en privado con mis socios en Universal, quienes me brindaron un gran apoyo al comprender el problema”.

Fast & Furious 10 está pautada para estrenarse el 19 de mayo de 2023, siendo la penúltima película de una saga que espera llegar a su fin con su entrega 11.