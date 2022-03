Julia Fox confiesa que perdió 6 kilos estando con Kanye y su relación “era insostenible”

La historia de amor de Julia Fox y Kanye West fue corta pero muy intensa, de acuerdo con nuevas declaraciones de la modelo que dejan ver que no todo era miel sobre hojuelas entre ellos.

Precisamente ese fue el motivo para decirse adiós apenas transcurridas 6 semanas y es que la italiana sentía que estaba “audicionando para conseguir el papel de la novia” del rapero.

En especial, porque el intérprete de Donda está atravesando una mediática separación de su exesposa, Kim Kardashian, que puso a todos a sospechar que se trataba de un truco publicitario para darle celos a la socialité.

Julia Fox cuenta la verdad sobre la relación con Kanye West

No obstante, ahora la famosa de 32 años asevera que fue un montaje “con partes reales”, ya que ella sí es esforzó para que la relación entre ambos pudiera prosperar.

“Hice todo lo posible para que funcionara. Pero yo ya tenía una vida repleta de cosas. ¿Cómo iba a hacer para que encajara esa gran personalidad (la de Kanye) en esta vida de por sí llena?”, confesó, de acuerdo con Quién.

De hecho, ese desgaste emocional se tradujo en seis kilos menos en apenas mes y medio desde que comenzaron a salir a ojos de la prensa y se volvió “insostenible”.

De igual manera, Julia Fox aseguró no tener miedo que el cantante y empresario revele detalles de su relación porque sabe que no le conviene meterse con ella.

“Si vienes a buscarme, me vas a encontrar, y soy realmente muy buena para atacar a la gente. Me voy directo a la yugular. No creo que sea tan tonto como para hacerlo”, advirtió la actriz de Uncut gems.

De momento, Kanye West no ha reaccionado a su entrevista con The New York Times, puesto que se encuentra enfocado en su música y volver a conquistar a Kardashian, legalmente soltera otra vez.