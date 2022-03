Kathy Contreras y Fran García-Huidobro protagonizan discusión en Aquí se Baila

Una discusión protagonizaron Kathy Contreras y Fran García-Huidobro en Aquí se Baila.

Esto luego que la exCalle 7 y su bailarín Diego Espinoza se molestaran por la evaluación de la jurado en el programa de Canal 13.

“Lo conversamos con Diego, la verdad yo soy súper autocrítica. Yo me sentí bien ese día pero como no lo he visto, tampoco puedo ser tan objetiva porque estoy opinando desde mi percepción”, señaló Contreras.

Tras esto, afirmó que “ahora, decir como que fue el peor ‘rock and roll como que me molestó un poco, pero recibo. Obvio que tengo que recibir, no pueden tener todos el mismo gusto, ni podemos gustarle siempre. Es así, es la competencia”.

La respuesta de la jurado

García-Huidobro respondió posteriormente a los dichos de Contreras.

Se trató de una noche de cha-cha-cha, que terminó con un desempate entre Christell Rodríguez y el eliminado final.👇https://t.co/Ieo0QOTthE — Publimetro (@PublimetroChile) March 4, 2022

“Bueno, esto es un clásico: cuando los evalúo bien, soy súper objetiva y súper buena onda. Y cuando los evalúo mal: yo no tengo nada que estar haciendo sentada aquí. Es evidente que el sr. Katinas y la sra. Connolly son bailarines y coreógrafos, yo no”, expresó.

Luego, afirmó que “pero hay algo que yo sé hacer: televisión. Por eso estoy sentada aquí y nadie va a salir contento cuando yo lo critique mal, por eso yo no estoy ahí, porque yo saldría quemando del estudio”.

Por último, la actriz señaló que “ahora, agradezco mucho que me lo digan a la cara, con respeto, por supuesto, porque no he sentido en ningún momento que me ha faltado el respeto para que se quede tranquilo, y yo tampoco siento que les he faltado el respeto cuando digo que me pareció el peor rock and roll que había visto esa noche”.

