La parada que le metió Ricardo Montaner a Residente por su canción

Para nadie es un secreto que J Balvin no es un gran amigo de Residente desde hace años, pues recordemos que de hecho hace algún tiempo cuando Residente estaba realizando un live con Bad Bunny, el puertorriqueño afirmó que lo único que podría que podría dañar su amistad era el mismo J Balvin, recordando que el conejo malo si es bastante cercano al colombiano.

El hecho es que la palea trascendió y así como afirmó Residente, la pelea no se resuelve por Instagram sino en la cabina, por eso compartió una canción en donde literalmente le canta la tabla a J Balvin llamándolo falso y mentiroso, entre otras lineas bastante duras, en las que dejó bastante mal parado a J Balvin “Un sacrilegio, este blanquito de colegio todavía no entiende el f*ckin’ privilegio ¿Pero qué esperan de este fracasado? Criado por su papá, un influencer frustrado. En Puerto Rico pa’ que se la dieran en el reggaetón tragó más leche que un condón. Por cada mamada subió un escalón” afirmó Residente.

He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre.

Ante esto, muchos colegas se pronunciaron, unos defendiéndolo y otros dandole la razón al puertorriqueño, sin embargo, quien definitivamente esta triste por esta situación es el mismo Ricardo Montaner, quien a través de sus redes sociales se pronunció “He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón. El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores. Yo te invito Residente a un abrazo enorme a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo. Algún día entenderán que no era necesario haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca. Dense un abrazo queridos, no hace falta tanto frío. Los quiero”