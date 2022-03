Sorpresiva novena eliminación en medio del cha-cha-cha en “Aquí se baila”

La noche de este jueves, “Aquí se baila” tuvo un nuevo capítulo de eliminación. Seis parejas disputaron el derecho a seguir en el programa, mientras que una tuvo que decir adiós tras un duelo final.

Se trató de una noche de cha-cha-cha, y la primera pareja en presentarse fue la de Gianella Marengo y Pascual Acuña, quienes bailaron “Bongo Cha-cha Cha”, de GOODBOYS.

La siguiente pareja en presentarse fue la de Thiago Cunha y Chantal Gayoso, quienes bailaron “Sex bomb”, de Tom Jones.

La siguiente pareja en competencia fue la de Kathy Contreras y Diego Espinoza, quienes bailaron “Dímelo”, de Marc Anthony.

Aquí se baila

Los próximos en salir a la pista fueron Iván Cabrera y Fran Zepeda, quienes bailaron “I’m too sexy”, de Right Said Fred.

Emilio Edwards y Maca Muñoz fueron la siguiente pareja, y bailaron “Bella señora”, de Emmanuel. Consultada por Sergio, Maca dijo que está muy orgullosa de Emilio, porque él es muy trabajador y se han tenido que afiatar en muy poco tiempo.

La última presentación fue la de Christell Rodríguez y Luciano Coppelli, quienes bailaron una versión cha-cha de “Don’t start now”, de Dua Lipa.

Ya terminadas las presentaciones, se revelaron las notas acumuladas y las que puso Fran, quien evaluó a Iván con un 8, a Gianella con un 7, a Thiago y Chantal con un 6, a Kathy con un 4, a Emilio con un 4 y a Christell con un 4. Así, los puntajes más bajos de la noche fueron Christell, con 10, y Kathy y Emilio, con 11. Para que sólo quedaran dos participantes en miras a la batalla final, el jurado deliberó y desempató, definiendo que, entre Kathy y Emilio, quien debía disputar su permanencia con Christell era, tal como la semana pasada, Emilio.

En la batalla final, el actor se la jugó en sus 45 segundos bailando “Talking to the moon”, de Bruno Mars. Luego, Christell bailó “Black swan”, de BTS. Tras unos momentos de deliberación del jurado, Karen anunció que, en una decisión no unánime, el próximo eliminado es Emilio.