Carmen Villalobos posa en diminuto bikini y fans presumen que está embarazada

Carmen Villalobos sigue acaparando la atención de sus fans pero esta vez no por sus personajes como actriz sino por su figura despampanante.

La protagonista de ‘Sin senos no hay paraísos’ es una de las artistas más queridas de Colombia y de a poco se ha ido ganando el corazón de los espectadores Latinoamericanos por su carisma y belleza.

Villalobos se encuentra en su mejor momento profesional con los grandes proyectos que ha pautado con Netflix, además de una vida personal estable y alejada de los escándalos.

Además, de su innegable talento no puede dejarse atrás su gran belleza con la que cautiva en cada una de sus producciones.

La diva cuenta con un cuerpazo que muchas desean tener y cada tanto aprovecha para presumirlo.

A través de su cuenta en Instagram apareció con un sensual bikini negro mientras disfruta de la piscina de un spa.

Sin embargo, algunos seguidores le preguntaban si se encuentra embarazada a pesar de su abdomen tonificado.

Sin embargo, sus fans no tardaron en defenderla y criticar a quienes a pesar de su exuberante figura aseguraban que está en estado.

“Embarazada por donde”, “Ella no quiere tener hijos, por qué inventan”, “Su cuerpo es perfecto y preguntan si está embarazada”, respaldaron.

Lo cierto es que mientras muchos especulaban Carmen se tomaba un tiempo para descansar y salir de la rutina diaria.

“Les cuento que hoy, en medio de tantas grabaciones, me tomé un tiempito para consentirme y relajarme. Ustedes no se imaginan la delicia de lugar aquí en Bogotá Wellness Spa Movil Center gracias por consentirme tanto. No hay que esperar un momento especial para cuidarnos y amarnos”, escribió junto a varias postales.

— Carmen Villalobos