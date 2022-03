Esposa de Rafa Cavada confesó que “La naturaleza de él es ser periodista de guerra”

Han sido muchos los comunicadores que han sido enviados a cubrir la zona de conflicto en Ucrania, sobre todo en Kiev, que se encuentra siendo invadida por Rusia, y este es el caso de Rafael Cavada, quien tuvo que viajar el viernes al país europeo.

Cavada habló sobre este hecho en una conversación con LUN, en donde aseguró: “Ahora a uno le cuesta subirse más al avión, piensas en tus hijos, antes era solo. Pero es igualmente reconfortante. Siento que no ha cambiado nada respecto a la emoción que me produce cubrir estos conflictos”.

Sin embargo, otra persona se vio afectada por la partida de Rafa a la zona de peligro, fue su esposa Fiorella Choca, quien en todo momento mostró apoyo al periodista. “No porque ahora tenga familia e hijos debería dejar de hacer lo que le gusta hacer”, comentó.

“La naturaleza de Rafa es ser periodista de guerra y cubrir temas internacionales, no entender eso me parece que es no entender nada de lo que es Rafa. Además, es una forma de mostrar a sus hijos que hay que seguir lo que les gusta”, agregó Fiorella.

Además, aclaró que ya sabía que Rafa quería ir a cubrir el importante conflicto. “Cuando me preguntó le dije: ‘¿Hay otra respuesta posible que no sea sí?’. Así que ni siquiera fue un tema de conversación que él no fuera. Incluso hubo unos problemas con el pasaporte y le dije: ‘Dale, yo te ayudo a llegar igual’. Le iba a producir el viaje para que llegara por las de él si no podía llegar”.

“Rafa es periodista internacional”

Ir a cubrir un conflicto bélico siempre tiene sus riesgos, y Fiorella comentó si se siente insegura por la integridad de su esposo: “Creo que en una guerra es un escenario posible que a él le pase algo que escape de lo programable. Por ejemplo, si te tiraron un cohete en la puerta de tu casa, ¿Qué vas a hacer? No tengo el pensamiento de la gente que dice que si vas a la guerra te puedes morir, cuando también te puedes morir en la puerta de tu casa”.

“Rafa es periodista internacional y espera estos momentos para desplegar su experticia. Me imagino que en estos momentos es como un pavo real, desplegando todos sus conocimientos”.

De igual manera, según sus palabras el periodista se habría sometido a diferentes pruebas físicas antes de ir a Ucrania, esto por si se enfrenta a alguna situación de riesgo.

“Emocionalmente está blindado y físicamente óptimo”, enfatizó.