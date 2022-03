Comenzó el juicio contra Ed Sheeran por supuesto fraude por “Shape of You”

Ed Sheeran entrando a los tribunales de Londres por supuesto fraude de la canción "Shape of You" Foto: Reuters/Phil Noble

Se trata de la canción más escuchada en el Reino Unido en el 2017 y de las más reproducidas en la historia de la aplicación musical digital, Spotify. Hace cuatro años atrás ya se había rumorado sobre el supuesto plagio de la canción “Shape of You”, pero ahora con el inicio del juicio recientemente, crecen las dudas sobre la autenticidad de la canción.

Los demandantes son Sami Chokri y Ross O’Donoghue, intérpretes y músicos desconocidos para el espectáculo que alegan que Ed Sheeran se inspiró en su canción “Oh Why” para poder crear el éxito mundial.

Denuncia

Ambos artistas demandantes son representados legalmente por el abogado Andrew Sutcliffe. Dicho letrado ha sido duro y controversial al momento de declarar públicamente en contra de Sheeran. La demanda explica que toda la creación de la canción fue un total plagio y que éste es una “urraca” que “coge prestadas” de forma consciente las ideas de otros músicos.

Según Sami Chokri y Ross O’Donoghue, Sheeran, ayudado por Steven McCutcheon y Johnny McDaid, los dos coautores de Shape of you, habrían creado un tema que “infringe lo permitido en varias líneas y párrafos de la canción”, pues, según ellos, se parece demasiado a una composición suya titulada Oh why.

“No son Shaggy, Coldplay, Rihanna o Jay-Z”. Si lo fuesen, hubiesen sido tratados de una manera muy diferente”, indicó el abogado Sutcliffe.

La primera sesión judicial se originó el pasado viernes 4 de marzo, en la que el juez a cargo Antony Zacaroli, pudo escuchar la reproducción de ambas canciones involucradas para poder determinar si una de las grandes interpretaciones del siglo XXI no se trata de un plagio.

El procedimiento para determinar la verdad se realizará por espacio de tres semanas, así lo dieron a conocer medios de comunicaciones de Inglaterra.

Defensa de Ed Sheeran

El cantante inglés defiende rotundamente la autenticidad de su éxito. “Esos ejemplos que ha puesto son obviamente de artistas famosos, dos de ellos son gente con la que he compuesto canciones”, se refirió el cantante ante la agencia EFE.

Sheeran también aprovechó la oportunidad para criticar al abogado defensor, indicando que “si el señor Sutcliffe hubiese hecho su trabajo, hubiese constatado que hay muchos artistas desconocidos con los que he acordado usar partes de sus temas”.

“Cuando oigo un ritmo, oigo una canción y la melodía surge. Usted dice que hay pruebas abrumadoras, pero no estoy de acuerdo. Escribo muchas canciones y si no he escrito una canción en dos horas lo veo como un fracaso”, se defendió Sheeran al remarcar que la creación de “The Shape of You”, forma parte de la ya acostumbrada y modalidad de “proceso creativo de recopilación de ideas”.