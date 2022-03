El análisis de la guerra de Ucrania-Rusia de Naya Fácil: “No entiendo por qué la gente se preocupa tanto, estamos al otro extremo, relájense”

La guerra entre Ucrania y Rusia es un tema mundial, tanto por las muertes como por los efectos que esto trae el resto del planeta, pero al parecer no todos lo entienden así.

La influencer Naya Fácil hizo un particular análisis de la preocupación que existe entre los chilenos por la guerra.

“No entiendo por qué la gente se preocupa tanto de esa cuestión de Ucrania, nosotros estamos al otro extremo, relájense, qué que me importa”, comenzó diciendo.

“Yo estoy acá en Chile, mientras la huea no llegue a Chile, relájense o ¿escuchan algún ruido?”, agregó la instagramer.

“Yo me he sacrificado en todo, ni Chile ni el Gobierno me ha dado ninguna cuestión, mi economía no ha afectado nada”, sentenció.