El discurso de defensa de Felipe Bianchi a Mauricio Israel en su regreso a la TV: programa tuvo modesto rating

Este domingo Mauricio Israel volvió a la pantalla chica, a través de TV+, en “Círculo Central”.

Pero no fue fácil, ya que las críticas en redes sociales fueron insistentes. Y es así que Felipe Bianchi, tomó la palabra y realizó un sentido discurso.

“Mucha gente ha sido muy crítica y muy dura con nosotros en esta semana previa al inicio del programa, ‘cómo es posible con lo que hizo, con lo distintos que son, con lo distinto que piensan, incluso en términos políticos con Mauricio ’ (...) “¿quién soy yo, quiénes son ustedes para negarle a alguien la posibilidad de volver a trabajar? 14 años estuvo fuera de Chile y la televisión”, precisó.

“¿Es bueno para esto Mauricio? Sin duda. ¿Lo pasó mal? Sin duda. ¿Se arrepintió? Claro. ¿Pagó sus pecados y sus deudas? Supongo, si no, no podría estar aquí. Entonces vamos con todo para adelante Mauricio, lo que sí le hemos pedido como equipo encarecidamente, que ahora sí vea los partidos y sobre todo, que no cante. Bienvenido Mauricio”, terminó.

De acuerdo a las cifras de rating recogidas por El Filtrador, el programa quedó el sexto lugar de sintonía. Entre las 22:30 y las 00:00 horas, obtuvo un promedio de 0,7 puntos de rating online y peak de 2 unidades.

Los nervios de Mauricio Israel

“Hoy vivimos una nueva fecha y particularmente yo, mi propia nueva fecha y esta mi nueva oportunidad. No puedo estar más agradecido de volver a entrar a la cancha, me siento mejor y más preparado que ayer, me siento más tranquilo y dispuesto, me siento feliz y también les debo confesar que muy nervioso”, dijo Israel.

“Esta es la vida que todos los días nos pone a prueba y les debo confesar que yo jamás pensé que esto volvería a pasar, por eso le quiero agradecer a TV+ esta segunda oportunidad, ligándome a lo que más me gusta: comunicar”, sentenció.