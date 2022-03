“Perdónenme, pero es demasiado”: Viñuela criticó la cobertura nacional de la guerra en Ucrania

Este fin de semana, el exconductor de Mucho Gusto, José Miguel Viñuela, criticó duramente la cobertura por parte de los canales nacionales de televisión a la invasión de Rusia en el territorio de Ucrania.

“Perdonen que lo diga”, comenzó advirtiendo en un capítulo de su programa de Instagram, “Desde mi cocina con La Nené”, que realiza con María “La Nené” Vilches. “Me tiene las pelotas un poco hinchadas esto de la guerra”, señaló categórico.

Ante la declaración, el exrostro de Mega aclaró que “no porque no me importe la guerra”, ya que “obvio que me importa”, sino que serían la forma en que esta estaría siendo abordada por los medios nacionales, sobre todo en las ansias de mandar corresponsales a la zona.

“Pero más allá de eso, no entiendo qué hacen todos los canales”, planteó. “Entiendo que es importante la guerra y darle cobertura. Pero ir a arriesgar reporteros, meterlos en Kiev, perdónenme, es demasiado”, explicó.

Mientras que ver a estos periodistas le produce ciertos nervios. “Estamos aquí y nos va a llegar. ¡Cuidado! Nos vamos a mover. ¡Pah!”, recreó Viñuela. “¿Para qué?”, se pregunta retóricamente.

Aunque no para todos sería visto como algo malo: “para un periodista que hace mucho terreno, que le gusta la cosa, yo creo que debe ser motivador. Por ejemplo, si le ofreces a Rafael Cavada ir a Kiev, va a ir de todas maneras”, puntualizó.

En la misma línea y abarcando una visión más general, lamentó que “toda la televisión se esté volcando hacia la desgracia, lo malo, la guerra, las matanzas”. “¿Cómo no va a haber algo bueno, positivo?”, continuó preguntándose.

“El éxodo de la gente de la TV abierta hacia el mundo digital tiene que ver con que la gente no quiere más”, denunció.

Y si a él le exigieran ir, su respuesta sería un rotundo no.

“El otro día lo estaba conversando con mi señora. Lo hablábamos mientras veíamos las noticias” relató, que si desde algún canal le pidieran: “Oye, necesitamos que te vayas al lado de la frontera (de Ucrania con Rusia)”.

“Yo, justamente hoy día, con mis cuatro niños chicos, yo digo ‘paso, busquen a otro’”, señaló Viñuela.

“Si esto me cuesta la pega, me costará la pega, pero ni cagando me voy a arriesgar sabiendo que tengo niños chicos. Esa es mi postura”, sentenció.

“Quizás el caso de los otros ya tienen hijos grandes, resueltos. Yo hoy siento ese cordón de dependencia”, concluyó.