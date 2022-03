“Puma” Rodríguez recordó los difíciles momentos que enfrentó tras ser diagnosticado con fibrosis pulmonar

El cantante José Luis Rodríguez fue el primer invitado de la nueva temporada del programa De Tú a Tú en Canal 13.

En el espacio conducido por Martín Cárcamo, el “Puma” recordó los difíciles momentos que enfrentó tras ser diagnosticado con fibrosis pulmonar.

En ese sentido, indicó que fue diagnosticado a fines de los ‘90, pero que a inicios del 2000 se evidenciaron los síntomas.

“Traté de ocultarlo. Me empezó el 2000, estaba grabando y sentí que el tono me bajó y que no podía llegar. De ahí comencé el declive”, expresó el artista.

Al respecto, afirmó que “intuyo que, como soy cantante, los pulmones seguían funcionando y funcionando, hasta que llegó un momento en que era tanta la fibrosis, que ya va llegando a la parte de arriba”.

Tras esto, debió esperar ocho meses por un donante, período en que su estado de salud se fue deteriorando.

Sobre cómo fue esa época, afirmó que “duro, la espera es duro. La espera es no sabes si vas a amanecer, no sabes si te vas a quedar”.

“Hay tres cosas que tienes que hacer antes de la operación: comer, dormir y hacer ejercicio. Y ninguna de las tres te dan ganas de hacer. Antes no tienes fuerza para hacerlo, he visto gente que no ha podido lograr eso y se quedan en el camino”, relató Rodríguez.