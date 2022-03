“Vamos a juntar a estos dos hermanos”: Carlos Pinto confirma crossover con “Mea culpa” en redebut de “El día menos pensado”

Carlos Pinto entregó este lunes detalles exclusivos de lo que será el retorno a las pantallas del estelar programa “El día menos pensado”, que esta semana verá su primer spot comercial en TVN.

“En el spot está la promesa implícita de entender que hay sucesos increíbles y que en cada uno de ellos hay una historia”, confirmó en pagina7.cl el icónico presentador de la producción que a inicios de 2000 marcó un hito respecto de programas chilenos de hechos paranormales.

Yo no soy un científico de hechos paranormales, no pretendo serlo y no me gustaría. Soy simplemente un contador de historias, las que evaluamos, contextualizamos, dramatizamos y se las mostramos a la gente. — Carlos Pinto

“Hay tremendas novedades (...) nosotros somos contadores de historias y el público va a tener historias”, agregó el periodista, quien confirmó que esta nueva temporada de “El día menos pensado”, con mejoras técnicas en su calidad de imagen en relación a los capítulos de inicio de siglo, tendrá un capítulo del tipo crossover con una historia recogida de su icónico “Mea culpa”, también repuesto en la señal pública tras varios años fuera de pantalla.

El esperado crossover de “El día menos pensado” con “Mea culpa”

“Es como si fuera una posta. Un caso de ‘Mea culpa’ le da el bastón a ‘El día menos pensado’. Vamos a juntar a estos dos hermanos, demostrando que estas historias están basadas en la realidad (...) porque es una realidad de hecho y otra es una realidad virtual, que es tremendamente personal”, anticipa.

Instalado ya como uno de los relatores de historias más respetado por los televidentes, Pinto explica que lo suyo no es pretender ser un experto en sucesos paranormales.

"Yo no soy un científico de hechos paranormales, no pretendo serlo y no me gustaría. Soy simplemente un contador de historias, las que evaluamos, contextualizamos, dramatizamos y se las mostramos a la gente", insiste, al paso que explica en el medio nacional que estas historias relatadas por sus entrevistados no tiene como comprobarlas en la vida real.

“Eso es tremendamente respetable. Esa magia es la que nosotros hacemos prevalecer. No puedo poner en duda esa verdad, solo porque es incomprobable lo contrario”, finalizó.