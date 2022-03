Álvaro Ballero sale en defensa de su esposa rusa que ha sido atacada en redes: “Por favor no promuevan el odio”

El exchico reality, Álvaro Ballero, hizo una fuerte publicación en su cuenta de Instagram, debido a los mensajes de odio que ha recibido su esposa, de nacionalidad rusa.

Todo esto en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia, que ha provocado miles de muertos y refugiados.

“Hace años no sentía eso que muchos llaman “odio”, desde cuando era el “yo amo a Ballero”, hasta los problemas que vivimos con mi hermana... Esos comentarios que no tienen justificación, una violencia que no tiene excusa alguna, ninguna...”, comienza su relato.

Ballero

“Mi hijos tienen sangre rusa; Santino, Ivana, Vika y Milla son el resultado de la mezcla de dos culturas, tan distanciadas, pero parecidas a la vez, sí, parecidas, los rus@s son fríos, pero se ven fríos, porque en el fondo son los mejores amigos, son fieles, directos, si te dicen que te van a ayudar a las 7 de la mañana, llegarán a las 6.40 AM.Nunca te preguntarán cuál es tu apellido, dónde estudiaste... No, nunca, ellos valoran los hechos, no lo superficial. Mi mujer, la persona más increíble, superior y humana que he conocido, es una amiga de las antiguas, esas que no te dejan, sus mejores amigas en Chile una ucraniana y otra rusa”, continuó.

Ballero precisó que “creer que todos los rusos son violentos, pro guerra es como creer que todos los chilenos somos pro Dictadura, NO NO ES ASÍ, los rusos es una cultura increíble...Yo al igual que ustedes creía que eran malos malos malos, como nos hicieron creer los gringos, pero no son así, claro que hay excepciones, pero mi familia, los Ksenofontov son increíbles, de un tremendo corazón. No se queden con sólo una versión de la verdad, NUNCA, por favor no promovamos el odio sin sentido... En las fotos les dejos recuerdos, hermosos recuerdos de mi familia rusa, también de chilenos que me escriben mensajes que no tienen cómo justificarse, finalmente quienes hablan de paz, muchas veces terminan siendo los impulsores de la guerra, el odio y lo peor del ser humano. Los dictadores no son el resultado de sus ciudadanos, son tiranos que destruyen su bien más preciado, su pueblo. Paz para Ucrania, paz para Rusia”.