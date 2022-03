El actor Gerard Butler confesó que ha estado con hombres y las redes estallaron

Él se convirtió en una de las mayores referencias masculinas del cine por su personaje Leónidas en la película ‘300′ y ahora recientemente Gerard Butler habló recientemente de su sexualidad, causando revuelo en portales de farándula y entretenimiento. El también protagonista de ‘Objetivo: Casa Blanca’, aseguró que ha estado con hombres y mujeres, pero que no se considera gay.

“Yo hablo de mi sexualidad sin pudor, no tengo ningún problema, pero siempre hay quien lo tergiversa todo. La gente parece intimidarse con este asunto y no lo entiendo. Cada vez que hablo de ello, es malinterpretado y exagerado. ‘Gerard Butler es gay’. He estado con mujeres y también con hombres, pero no soy homosexual. Ni siquiera yo mismo sé lo que soy”, declaró el británico de 52 años para el portal Moviline.

Como era de esperarse la declaración causó revuelo en las redes sociales, sobre todo en fanáticos que veían a Butler como un ícono masculino heterosexual. En los últimos años, el actor se ha relacionado con la diseñadora de interiores Morgan Brown, con quien ha tenido un romance con varios altibajos.

‘300′ tendrá una tercera entrega

Las declaraciones del famoso llegan tiempo después que el director Zack Snyder, que trabajó en el proyecto original hablara de lanzar una secuela gay de la cinta ‘300′. Esto ha causado que algunas personas digan que sería interesante lanzarla ahora que el mundo ha cambiado y es diferente.

“Durante la pandemia he estado trabajando, previo acuerdo con Warner Bros, en lo que iba a ser la tercera y última entrega de la saga ‘300′. Mi guion iba a ser sobre la historia de amor entre Hefestión y Alejandro Magno, y se iba a titular ‘Blood and Ashes’, amor, sangre y guerra, ¡sonaba genial! Me encantaría poder rodarla, a Warner le gustó del todo y ahí se ha quedado el proyecto...”, dijo el director.