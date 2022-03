¿En qué trabajó William Levy antes de convertirse en actor de telenovelas?

Con casi dos décadas de trayectoria artística a sus espaldas, William Levy está consolidado como uno de los actores más exitosos y queridos por el público de habla hispana.

La estrella nacida en Cuba alcanzó la fama global protagonizando exitosas telenovelas mexicanas como Cuidado con el ángel (2008-2009), Sortilegio (2009) o Triunfo del amor (2010-2011).

No obstante, antes de probar las mieles del éxito, el galán de orígenes humildes tuvo otro trabajo con el que se ganó la vida antes de comenzar a materializar su sueño como actor.

El trabajo de William Levy antes de comenzar su carrera artística

Mucho antes de dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, William Levy trabajó como albañil en Miami , ciudad a la que migró con su familia cuando tenía 14 años de edad.

En varias entrevistas, el histrión ha relatado que mientras estudiaba Administración de Negocios en la universidad con una beca deportiva, trabajaba en el mundo de la construcción con un tío.

“Lo que hacíamos en ese entonces, con mi tío Roberto, era llegar a las casas que tenían patio y quitábamos toda la hierba con un pico y pala”, compartió a El gordo y la flaca hace años atrás.

Según explicó para las cámaras de la longeva emisión de Univisión, el oficio requería que pasara largas jornadas bajo el sol limpiando jardines o preparando mezcla para construcciones.

Asimismo, contó que también era el responsable de cargar el material pesado. Empero, aunque le puso mucho empeño, sabía que ese trabajo no era lo que quería hacer por el resto de su vida.

“Yo sabía que eso no era lo mío. Yo no quería hacer algo que no me diera la oportunidad de poder ayudar a mi familia de la forma que yo anhelaba”, señaló.

“Si yo hacía eso para toda la vida, no iba a poder cumplir el sueño que tenía”, agregó.

Sin embargo, aunque su ilusión no era ser constructor, mientras se desempeñaba como tal, le sugirieron una idea para comenzar a forjarse su camino en el medio artístico.

“En uno de los trabajos, me vieron y me preguntaron que por qué no modelaba”, recordó. A partir de entonces buscó abrirse carrera como modelo y se adentró en este glamuroso mundo.

Tras iniciarse en esta profesión, el protagonista de Café con aroma de mujer pronto consiguió la oportunidad de participar en un par de realities de Telemundo con los que se dio a conocer.

Algunos años después en los que estuvo preparándose como actor, Levy se ganó la oportunidad de debutar en las telenovelas con un rol secundario en el melodrama Olvidarte jamás en 2006.

El resto es una historia de éxito que todos conocemos.